Aracruz Metrópole? Proposta quer município na Grande Vitória

Região de Praia Formosa, em Aracruz Crédito: Vitor Jubini

O projeto altera a Lei Complementar nº 318, de 17 de janeiro de 2005, e "reestrutura a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Fumdevit)", conforme cita a ementa do projeto de autoria da deputada Iriny Lopes (PT).

"O projeto foi proposto, principalmente, para atender à necessidade de transporte público em Aracruz, uma demanda da população do município, que dialoga constantemente com a deputada. Hoje, há muita reclamação dos moradores de Aracruz em relação ao transporte. Muitas pessoas têm dificuldades para se locomover dentro da cidade. Com a integração de Aracruz à Grande Vitória, o município passaria a ser atendido pelo Sistema Transcol ", diz nota enviada à reportagem pela assessoria de Iriny Lopes.

Ainda segundo a parlamentar petista, a proposta se dá pela proximidade de Aracruz com os municípios que compõem a Região Metropolitana atualmente e pela possibilidade de integração de políticas públicas. Além disso, a criação do Fumdevit (fundo com verba que seria destinada ao desenvolvimento dos municípios), que também está proposta no PLC 48/2023, beneficiaria Aracruz com mais recursos.

O vereador de Aracruz Vilson Jaguareté (PT) também se manifestou favorável ao projeto. Segundo ele, uma integração com o Sistema Transcol beneficiaria a população do município, pois parte do transporte público está em más condições. E os que dispõem de recursos como ar-condicionado têm uma tarifa alta, o que, segundo o vereador, torna o serviço inacessível a parte da população. Mesmo com possíveis desvantagens, ele acredita que o projeto beneficiará o município.

"Eu acho que, entre prós e contras, existem mais vantagens que desvantagens", analisa Vilson.

Segundo ele, a possível melhoria de mobilidade poderia influenciar na geração de empregos. "Às vezes, o trabalhador perde a vaga de emprego na sede de Aracruz, porque mora na orla. A empresa (contratante) já não confia no transporte público, além de ser caro", Vilson Jaguareté.

Quais os critérios para inclusão?

O diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, destaca que a inclusão de um município na Região Metropolitana deve cumprir critérios legais e científicos, e a população deve ser ouvida. Além de compor a diretoria do IJSN, ele coordena o Núcleo Vitória do Observatório das Metrópoles.

Lira aponta que é necessário avaliar o processo de conurbação, que é quando a mancha urbana de um município se expande e se entrelaça com o de uma metrópole. "Ali em Aracruz, a sede ainda é isolada na porção central do município. A região litorânea, de Barra do Riacho e Coqueiral de Aracruz, também não é conectada com a sede do próprio município. Ainda não tem um adensamento da mancha urbana. São manchas urbanas isoladas", observa.

Ele também ressaltou a importância de ouvir a população, já que a alteração geraria uma mudança no perfil da cidade. "Quais seriam as adversidades de sair da região do Rio Doce e vir para Região Metropolitana? Aracruz, agora, foi incluída e conseguiu benefícios da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Será que essa questão da influência da Sudene seria repensada?", questiona Lira.

Ainda de acordo com o presidente do Instituto Jones, mesmo com uma possível inserção de Aracruz na Região Metropolitana, não é garantido que haja viabilidade para a integração total com o Sistema Transcol. Ele citou o exemplo de Guarapari, que, mesmo inserida na metrópole no início dos anos 2000, só passou a ser atendida parcialmente pelo sistema de transporte na metade da última década.

Santa Leopoldina também pode ser incluída

A Gazeta Além de Aracruz, há proposta para que outra cidade capixaba também possa fazer parte da metrópole. Conforme noticiado pelo colunista de Leonel Ximenes , um projeto de lei do deputado Vandinho Leite (PSDB) pretende incluir Santa Leopoldina , que pertence à Região Serrana, na Região Metropolitana. O parlamentar tucano disse que o ingresso “irá proporcionar a busca por soluções conjuntas no sentido de agregar forças e valores que favoreçam o desenvolvimento conjunto dos municípios, explorando e diversificando as potencialidades locais.”