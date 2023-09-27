Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casos na Grande Vitória

Espírito Santo confirma circulação da Éris, nova variante da Covid-19

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (27), a Secretaria de Estado da Saúde chamou atenção para o aumento de casos de coronavírus e baixa cobertura de vacinação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 set 2023 às 14:25

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 14:25

O novo coronavírus causa da Covid-19
ES confirma circulação da nova variante Éris entre pessoas na Grande Vitória Crédito: Freepik
Espírito Santo confirmou a circulação da variante EG.5, popularmente conhecida como Éris, da Covid-19. Três amostras coletadas na última sexta-feira (22) em pacientes que são da Grande Vitória indicaram presença da nova variante. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde no início da tarde desta quarta-feira (27).
Não há informações sobre idade ou estado de saúde das pessoas, mas a Sesa detalhou que os indivíduos não têm registro de viagem - condição que poderia aumentar o risco de exposição ao vírus.
Durante coletiva de imprensa, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explicou que outros Estados do Brasil já registraram casos da nova variante. O primeiro caso foi confirmado no dia 18 de agosto em São Paulo. O Distrito Federal, por exemplo, registrou o primeiro caso da variante EG.5 no dia 24 de agosto, ou seja, há mais de um mês. Até esta quarta-feira (27), não havia qualquer informação sobre circulação da Éris no Espírito Santo.
O secretário Miguel Duarte ao lado de Orlei Cardoso durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27)
O secretário Miguel Duarte ao lado de Orlei Cardoso durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27) Crédito: Reprodução | Sesa
Apesar da circulação da Éris, Orlei Cardoso afirmou que os números não registram "crescimento exacerbado".
"Os números não apontam crescimento exacerbado. Mas podemos ver um crescimento nas últimas semanas. No mês de janeiro, tínhamos muitos testes sendo feitos e muitos casos. Proporcionalmente, agora temos poucos testes, mas um crescimento de casos. Não há gravidade se olharmos para internações e óbitos"
Orlei Cardoso - Subsecretário de Vigilância em Saúde
Ainda segundo Orlei Cardoso, a Ômicron segue sendo a variante predominante entre os casos, apesar da chegada da Éris.
Em vários momentos durante a transmissão realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, Orlei Cardoso e o secretário de Estado de Saúde, Miguel Duarte, reforçaram a importância da vacinação. Números do governo do Estado apontam que a cobertura de vacinação com a bivalente está abaixo do que é considerável adequado.
A recomendação da Secretaria de Estado de Saúde é que todas as pessoas com 18 anos ou mais recebam a vacina bivalente - imunizante que protege contra variantes do coronavírus. Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos com comorbidade também podem receber a bivalente. Aos idosos e pessoas com comorbidades, a recomendação é que usem máscaras quando fizerem alguma viagem ou estiverem em algum local com risco de contaminação.

ÉRIS | O que é e como se manifesta?

A EG.5 — popularmente conhecida como Éris — é a nova variante da Covid-19. A cepa é uma subvariante da Ômicron, o tipo mais comum do vírus no mundo atualmente. Éris tem chamado atenção pois pode ser a responsável pela volta do crescimento de casos no país. Apesar desse crescimento, não há registro de a Éris ser mais grave. Testes sugerem, no entanto, que essa variante consegue escapar mais facilmente do sistema imunológico e, por isso, seja mais contagiosa. Os sintomas são os mesmos da Ômicron, já que se trata de uma linhagem: febre, tosse, dor no corpo, coriza, dor de garganta.

Correção

27/09/2023 - 3:29
A versão anterior desta reportagem trazia a informação, dita pelo Subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, que a vacina bivalente estaria disponível para os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. A Secretaria de Estado da Saúde corrigiu a informação: pessoas com idades entre 12 e 17 anos só podem receber a bivalente caso estejam dentro do grupo prioritário, ou seja, tenham alguma comorbidade. A vacina está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais. O texto foi atualizado.

Veja Também

Quem ama vacina: política pública mais bem-sucedida do Brasil faz 50 anos

Voluntários participam de estudo da Ufes sobre sequelas da Covid

Éris: conheça a nova e mais contagiosa variante da Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados