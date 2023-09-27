Espírito Santo confirma circulação da Éris, nova variante da Covid-19

A EG.5 — popularmente conhecida como Éris — é a nova variante da Covid-19. A cepa é uma subvariante da Ômicron, o tipo mais comum do vírus no mundo atualmente. Éris tem chamado atenção pois pode ser a responsável pela volta do crescimento de casos no país. Apesar desse crescimento, não há registro de a Éris ser mais grave. Testes sugerem, no entanto, que essa variante consegue escapar mais facilmente do sistema imunológico e, por isso, seja mais contagiosa. Os sintomas são os mesmos da Ômicron, já que se trata de uma linhagem: febre, tosse, dor no corpo, coriza, dor de garganta.