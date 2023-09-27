Retrofit: área para revitalização de prédios em Vitória é ampliada

O retrofit é uma técnica para revitalizar imóveis antigos, adaptando-os às necessidades atuais. Por isso, é mais do que uma simples reforma ou restauração. O programa propõe fazer alterações que garantam o melhoramento das instalações, a atualização estética e a modernização da construção, sem descaracterizar os seus elementos originais, históricos e arquitetônicos.

Com a nova legislação do retrofit, que atualiza uma lei publicada no ano passado, a intenção é reduzir a ociosidade de imóveis, valorizar as edificações e estimular a reabilitação do patrimônio arquitetônico, deixando-os aptos a novos usos. A ampliação da área de abrangência, entretanto, não aumenta o número de imóveis beneficiados, mas absorve execuções que não necessitam de licenças de obra para o controle urbano.