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Incentivo

Retrofit: área para revitalização de prédios em Vitória é ampliada

Antes limitada à região central da Capital, agora a recuperação de construções antigas poderá ser adotada em mais bairros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2023 às 15:54

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 15:54

Vista de Vitória com o Forte do Saldanha da Gama
Região do Saldanha da Gama foi incluída no projeto de retrofit de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Para promover a revitalização de construções antigas, a Câmara de Vitória aprovou a ampliação da área de abrangência do retrofit na Capital. Antes limitada à região central, agora o incentivo urbanístico poderá ser adotado no perímetro entre o Saldanha da Gama, no Forte São João, e o Cais do Hidroavião, em Santo Antônio. 
O retrofit é uma técnica para revitalizar imóveis antigos, adaptando-os às necessidades atuais. Por isso, é mais do que uma simples reforma ou restauração. O programa propõe fazer alterações que garantam o melhoramento das instalações, a atualização estética e a modernização da construção, sem descaracterizar os seus elementos originais, históricos e arquitetônicos.
Com a nova legislação do retrofit, que atualiza uma lei publicada no ano passado, a intenção é reduzir a ociosidade de imóveis, valorizar as edificações e estimular a reabilitação do patrimônio arquitetônico, deixando-os aptos a novos usos. A ampliação da área de abrangência, entretanto, não aumenta o número de imóveis beneficiados, mas absorve execuções que não necessitam de licenças de obra para o controle urbano. 

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