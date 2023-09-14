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Com a corda toda

Afinal, por que as cigarras estão cantando tanto na Grande Vitória?

Especialista explica o que está acontecendo e também desmente o mito de que as cigarras "cantam até explodir"
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 set 2023 às 15:41

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 15:41

Seja durante o dia ou à noite, a cantoria das cigarras está com a 'corda toda' na Grande Vitória. O barulho é intenso mesmo nos locais com muita circulação de pessoas, e levanta dúvidas sobre o motivo da gritaria. Afinal, por que elas estão cantando tanto nos últimos dias? 
O professor de Zoologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Marcelo Tavares explica que é uma tentativa dos machos  atraírem as fêmeas para a reprodução. Segundo o especialista, isso acontece sobretudo quando o clima está úmido, o que incentiva as cigarras a saírem do solo — sim, elas vivem embaixo da terra. 
"Nós temos vários tipos de cantos, e cada tipo é de um tipo de cigarra [...] A cigarra, quando ela é jovem, fica lá embaixo da terra, sugando a seiva da raiz das plantas. Quando ela está para virar um adulto, tem que escalar para sair do solo. Então, essa umidade ajuda. Ela sai [do solo] e fica na casca das árvores, onde se transforma em um adulto", informou.
Afinal, por que as cigarras estão cantando tanto na Grande Vitória?
É falso que cigarra canta até morrer, conforme afirma a crença popular
É falso que cigarra canta até morrer, conforme afirma a crença popular Crédito: Ari Melo
O professor também deu mais detalhes sobre uma crença antiga de que as cigarras cantam até "explodir". De acordo com ele, na verdade, esse é só mais um dos mitos ao redor do animal.  "Elas não cantam para morrer. Logo depois da reprodução, é o ciclo de adulto dela. A cigarra adulta vive cerca de um mês. Agora, do ovo até ela sair dessa fase de cantar, dura bastante. De 7, 13 a 17 anos só da fase jovem", disse.

Contra ou a favor?

Entretanto, como nem tudo são flores, a intensidade do canto das cigarras divide a opinião dos moradores da Região Metropolitana. Foram várias as reclamações e os elogios em conversa com o repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, como a do instrutor de autoescola Cícero Miguel: "Chega a doer os ouvidos", afirmou.  
Há também quem aprove a cantoria, por se sentir mais próximo à natureza. "É bom ela cantando. Eu gosto", afirmou a pensionista Dalvina Pereira.

Não é preciso medo!

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, as cigarras não fazem mal à nossa saúde. Elas não são transmissoras de doenças, e também não é ideal matá-las, pois há animais importantes do ecossistema que se alimentam delas.

Suas bocas não têm mandíbulas, e elas não têm características físicas que possam defendê-la, como um ferrão, por exemplo.

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