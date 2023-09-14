Afinal, por que as cigarras estão cantando tanto na Grande Vitória?

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, as cigarras não fazem mal à nossa saúde. Elas não são transmissoras de doenças, e também não é ideal matá-las, pois há animais importantes do ecossistema que se alimentam delas.

Suas bocas não têm mandíbulas, e elas não têm características físicas que possam defendê-la, como um ferrão, por exemplo.

