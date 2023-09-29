Cadela da PM acha drogas e trio é detido por tráfico em Mimoso do Sul

Homens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Militar

Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (28). A ação aconteceu durante operação da Dois homens de 26 e 39 anos foram presos e um adolescente de 17 anos acabou apreendido, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Mangueira, em, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (28). A ação aconteceu durante operação da Polícia Civil , com apoio da Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, os alvos eram os cumprimentos de mandado de busca e prisão por homicídio e tráfico. Um cerco foi realizado na residência onde os suspeitos estariam se escondendo as drogas e, no quintal, uma cadela farejadora da PM encontrou um pote com pinos de cocaína, pasta base e balanças de precisão.

Sobre as detenções, a Polícia Civil disse que os três suspeitos, de 17, 26 e 39 anos, foram levados para a Delegacia de Mimoso do Sul. Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhados ao sistema prisional.