Grupo é detido com arma e drogas em operação contra tráfico em Guaçuí

Duas adolescentes de 17 anos e dois homens, de 29 e 43, foram detidos com arma, maconha, crack e dinheiro durante uma operação contra o tráfico de drogas. A ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar ocorreu na noite desta quarta-feira (27), em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Os quatro suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia do município.
Segundo a Polícia Militar, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos bairros Lagoa e São Miguel. Durante a operação, os policiais encontraram em uma das residências um tablete de maconha, pedras grandes de crack, munição calibre .40, quatro celulares, balança precisão pequena, materiais para embalar o entorpecente e R$ 106 em espécie.
Em outro imóvel estavam uma arma de fogo calibre 22, sete munições, pedras grandes e uma porção de crack e uma bucha de maconha. As adolescentes e dois homens foram levados para a Delegacia de Guaçuí.
Segundo a Polícia Militar, os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, majorados por envolver menores de idade e emprego de arma de fogo. Depois, foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Sobre as adolescentes, a Polícia Civil ainda não informou sobre a autuação.