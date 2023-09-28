Grupo é detido com arma e drogas em operação contra tráfico em Guaçuí

Em outro imóvel estavam uma arma de fogo calibre 22, sete munições, pedras grandes e uma porção de crack e uma bucha de maconha. As adolescentes e dois homens foram levados para a Delegacia de Guaçuí.

Segundo a Polícia Militar, os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, majorados por envolver menores de idade e emprego de arma de fogo. Depois, foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Sobre as adolescentes, a Polícia Civil ainda não informou sobre a autuação.