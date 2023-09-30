Vídeo mostra momento em que adolescente é morto em Linhares

Wesley aparece quando aparentemente tentava fugir de alguém que estaria atrás dele. Um carro estaciona, o adolescente corre para se desvencilhar do suspeito se escondendo atrás do veículo e depois para fugir.

No momento seguinte, é possível ver o criminoso apontando a arma e efetuando ao menos um disparo. O motorista viu a cena e correu também. Após isso, o adolescente permaneceu correndo para o fim da rua, mais distante da câmera que fez o flagrante. O vídeo termina logo na sequência.

Segundo a Polícia Civil , Wesley já havia sido apreendido várias vezes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pelas infrações, ele chegou a ser internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) , em Linhares. A última detenção e liberação foi no dia 9 de setembro deste ano, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Irmão de Eltinho