Vídeo mostra momento em que adolescente é morto em Linhares

Um vídeo mostra o adolescente Wesley Nunes dos Passos, de 16 anos, momentos antes de ser morto a tiros em uma rua no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (29). É possível ver nas imagens quando o jovem sofre disparos de uma arma semelhante a uma submetralhadora.
Wesley aparece quando aparentemente tentava fugir de alguém que estaria atrás dele. Um carro estaciona, o adolescente corre para se desvencilhar do suspeito se escondendo atrás do veículo e depois para fugir.
No momento seguinte, é possível ver o criminoso apontando a arma e efetuando ao menos um disparo. O motorista viu a cena e correu também. Após isso, o adolescente permaneceu correndo para o fim da rua, mais distante da câmera que fez o flagrante. O vídeo termina logo na sequência.
Segundo a Polícia Civil, Wesley já havia sido apreendido várias vezes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pelas infrações, ele chegou a ser internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares. A última detenção e liberação foi no dia 9 de setembro deste ano, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Irmão de Eltinho
Wesley era irmão de Elton Nunes dos Passos, de 26 anos, conhecido como “Eltinho”, que morreu em confronto armado com a polícia perto de um cemitério no bairro Interlagos, também em Linhares, em 28 de junho de 2023.
Elton era suspeito de envolvimento em pelo menos dois crimes contra à vida registrados em junho em Linhares. Ele era investigado pelo assassinato de Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça numa caçamba de lixo no dia 23 de junho deste ano.
Outro crime que teria sido cometido por "Eltinho" em junho foi o latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de aplicativo Eder Antônio Santos Alves Cândido, de 36 anos, que morreu no dia 12 de junho, em uma emboscada após aceitar uma corrida.