Homem é morto a tiros no centro de Irupi

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Quem tiver informações pode ajudar no trabalho de investigação a partir do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido e a ligação é gratuita.