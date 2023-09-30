Homem é morto a tiros no centro de Irupi

Um homem foi encontrado morto a tiros no centro de Irupi, na região do Caparaó capixaba, na noite de sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada até o momento, já estava em óbito quando chegou ao local.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Irupi. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Quem tiver informações pode ajudar no trabalho de investigação a partir do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido e a ligação é gratuita.