Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

O adolescente Wesley Nunes dos Passos, de 16 anos, foi morto a tiros ontem, sexta-feira (28), no bairro Nova Esperança em Linhares. Ele foi encontrado caído em uma calçada, já sem vida, após os ferimentos de bala. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.
Segundo a Polícia Civil, Wesley já havia sido apreendido várias vezes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pelas infrações, ele chegou a ser internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares. A última detenção e liberação foi no dia 9 de setembro deste ano, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Irmão também morreu
Wesley era irmão de Elton Nunes dos Passos, de 26 anos, conhecido como “Eltinho”, que morreu em confronto armado com a polícia perto de um cemitério no bairro Interlagos, também em Linhares, em 28 de junho de 2023.
Elton era suspeito de envolvimento em pelo menos dois crimes contra à vida registrados em junho em Linhares. Ele era investigado pelo assassinato de Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça numa caçamba de lixo no dia 23 de junho deste ano.
Outro crime que teria sido cometido por "Eltinho" em junho foi o latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de aplicativo Eder Antônio Santos Alves Cândido, de 36 anos, que morreu no dia 12 de junho, em uma emboscada após aceitar uma corrida.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.