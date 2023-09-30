Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

Wesley Nunes dos Passos, de 16 anos, morto a tiros neste sexta-feira (28) Crédito: Redes Sociais

O adolescente Wesley Nunes dos Passos, de 16 anos, foi morto a tiros ontem, sexta-feira (28), no bairro Nova Esperança em Linhares. Ele foi encontrado caído em uma calçada, já sem vida, após os ferimentos de bala. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo a Polícia Civil, Wesley já havia sido apreendido várias vezes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pelas infrações, ele chegou a ser internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares. A última detenção e liberação foi no dia 9 de setembro deste ano, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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