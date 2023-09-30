Empresas de São Mateus apostam em expansão e investem em tecnologia

A Café Duarte, um dos destaques do Gazeta Empresarial, projeta crescimento em São Mateus Crédito: Reprodução/Facebook Café Duarte

Mais investimentos, com olhar em novas tecnologias e nas tendências, ampliação de lojas e geração de empregos na região. Esse é o cenário para empresas de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, depois de passar pelas restrições da pandemia. As perspectivas são de mercado aquecido.

E, para comemorar os bons resultados atuais, os empresários da cidade estiveram juntos na festa do Prêmio Gazeta Empresarial , na noite de sexta-feira (29), na área de lazer da Escola Master, no bairro Aviação. Afinal, eles são responsáveis por trabalharem nas marcas mais lembradas pelos moradores de São Mateus, de acordo com pesquisa feita pelo Instituto Futura.

Prêmio Gazeta Empresarial em São Mateus Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

A diretora das regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, ressalta que esse reconhecimento valoriza as companhias e serve como incentivo para que elas sempre atuem para oferecer o melhor atendimento ao público. Como consequência, os moradores são beneficiados.

"As empresas contribuem para o desenvolvimento econômico da região, contribuem para a geração de emprego e renda e continuam garantindo receita para os municípios, dignidade para a sociedade. Elas estão sendo desafiadas a todo momento. São mudanças de tecnologias, inovações que exigem que o segmento se reinvente, com consumidores cada vez mais exigentes" Maria Helena Vargas - Diretora das regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta

Segundo ela, a Rede Gazeta completou 95 anos em setembro e parte dessa história tem mãos também de parceiros. “A gente está falando de quase um século, isso porque ela está inserida em um mercado onde nós temos empresas fortes, parceiros importantes, que confiam no nosso trabalho e que contribuem para que esse Estado esteja em franco desenvolvimento e para a sobrevivência de todas as empresas”.

Sicoob

Parceiro do evento há mais de uma década, o Sicoob afirma trabalhar para estar sempre junto da sociedade. Segundo Alair José Giuriato, diretor-executivo do Sicoob Conexão, a premiação serve como motivação para que as empresas façam investimentos e entreguem um serviço melhor para a comunidade.

Alair José Giuriato, diretor-executivo do Sicoob Conexão Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"Quando você valoriza o empresário, você o motiva para que ele continue investindo em qualidade, em produto, em serviço. Isso faz com que a região, a localidade, possa entregar um serviço para a comunidade melhor. Tudo que a gente pode fazer para desenvolver a região economicamente, socialmente, o Sicoob é parceiro. Que os ganhadores possam continuar com o mesmo empenho" Alair José Giuriato - Diretor-executivo do Sicoob Conexão

Boroto Calçados

Também visando melhorar os serviços para os clientes, uma das novidades que a Boroto Calçados pretende implementar, com expectativa de que chegue ao público em meados do ano que vem, é a venda digital, como comentou o diretor da empresa, Amadeu Boroto. Outro objetivo é ampliar franquias, sendo que atualmente existem 18 unidades espalhadas pelo Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

Amadeu Boroto, diretor da Boroto Calçados Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"Hoje nós estamos no processo de franquia. Temos 18 lojas hoje, espalhadas na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Temos um projeto de ampliar esse projeto da franquia. estamos agora passando a plataforma digital, que é a venda online, que é um projeto interessante que a empresa agora está montando" Amadeu Boroto - Diretor da empresa

Cartão de Todos

No segmento de cartão de benefícios, a Cartão de Todos tem em vista, em um futuro próximo, realizar uma série de investimentos. Eles passam pela construção de uma nova sede maior e uma nova estrutura para atendimento da população, explicou o diretor e sócio-proprietário do Cartão de Todos, Tiago Pagani Garcia.

Tiago Pagani Garcia, socio-proprietário do Cartão de Todos Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"Estamos nos mudando para uma sede nova. Até o ano que vem, a gente vai estar com essa sede nova já instalada. Temos um projeto também para o ano que vem já começar uma nova estrutura de atendimento. É um investimento bem expressivo" Tiago Pagani Garcia - Diretor e sócio-proprietário do Cartão de Todos

Garcia ainda enfantiza: "Vamos ampliar o espaço, com um espaço mais moderno, mais acolhedor, com mais profissionais. A gente vai ampliar, vai ter um espaço maior, com o melhor acolhimento, mais humanista para os nossos clientes”.

Instituto Faby Cabral

Muitas vezes, quando se pensa em um instituto de beleza, as pessoas podem imaginar apenas um trabalho estético. Mas a tendência mostra que é preciso também cuidar da saúde da mulher, diz Fabiana Cabral, proprietária e gestora do Instituto Faby Cabral.

Por isso, depois de muitas experiências participativas em meio às grandes profissionais do mercado no país, ela decidiu abrir um novo espaço. No dia 7 de agosto, foi inaugurado o primeiro Spa Therapy, específico para a terapia capilar.

Fabiana Cabral, proprietária e gestora do Instituto Faby Cabral Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"Nós cuidamos não só da beleza, como da saúde de dentro para fora. E a terapia capilar vem para trazer essa renovada mesmo, no mundo da beleza, que deixe de ser só o cabelo, a maquiagem, uma unha, e passa a cuidar do cliente num todo. O couro cabeludo, a saúde dos fios" Fabiana Cabral - Proprietária e gestora do Instituto Faby Cabral

Cozivip

A Cozivip, do ramo da alimentação, espera agregar novas empresas parceiras, gerar empregos e beneficiar a mão de obra, de acordo com o diretor Marcus Batista.

Marcus Batista, diretor da Cozivip Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"Queremos melhorar cada vez mais com geração de emprego para poder beneficiar a mão de obra daqui, para levar até para outros Estados onde a gente atua" Marcus Batista - Diretor da Cozivip

Luiz Tintas

A Luiz Tintas já observa oportunidades para abrir novas filiais e está em um momento de expansão, inclusive para fora do Estado. Além das lojas no Espírito Santo, localizadas em Linhares e São Mateus, abriu uma nova unidade em Teixeira de Freitas, na Bahia. E a ideia é continuar investindo por lá, como explica o diretor da empresa, Tiago Guzzo.

Tiago Guzzo, diretor da Luiz Tintas Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"A gente vem num trabalho de crescimento, de estruturar por dentro para poder crescer. Então, pensamos que é uma oportunidade muito grande (atuar na Bahia), porque é um lugar de oportunidades, onde o público precisa de mais estrutura e é um mercado quente" Tiago Guzzo - Diretor da Luiz Tintas

Orvel Veículos

Referência em veículos novos e seminovos, a Orvel Veículos vê um futuro promissor em São Mateus. Uma nova loja será aberta na cidade, com perspectiva de gerar oportunidades para os moradores do município, contou Breno Picoli Klein, gerente de vendas de veículos novos do grupo Orletti, detentor da marca Orvel.

Breno Picoli Klein, gerente de vendas de veículos novos do grupo Orletti, detentor da marca Orvel Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

"Vai vir coisa nova aí. Estamos com o projeto de uma loja nova aqui em São Mateus, tanto de novos como seminovos, e de uma futura marca que o grupo tem, também para empregar mais pessoas e contribuir com o crescimento de São Mateus" Breno Picoli Klein - Gerente de vendas de veículos novos do grupo Orletti, detentor da marca Orvel

Café Duarte

Com olhar para o futuro, a Café Duarte inaugurou uma nova fábrica e projeta uma grande capacidade para produção. afirmou Ronaldo Torezani, diretor da Café Duarte.

Ronaldo Torezani, diretor da Café Duarte Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial

" Neste ano, iniciamos uma fábrica nova, muito moderna, com capacidade de crescimento grande. Gera emprego, recursos para a nossa região" Ronaldo Torezani - Diretor da Café Duarte