Mais de 2.466 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.466 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 450. Há oportunidades para agente de vendas e serviços, atendente de padaria, auxiliar de linha de produção, office, entre outras chances. 450. Há oportunidades para agente de vendas e serviços, atendente de padaria, auxiliar de linha de produção, office, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 605, das quais 51 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para açougueiro, frentista, auxiliar de estocagem, motorista, operador de logística, pintor industrial, entre outros postos. 605, das quais 51 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para açougueiro, frentista, auxiliar de estocagem, motorista, operador de logística, pintor industrial, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 702. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de sistemas, auxiliar de logística, carpinteiro, eletricista operador, mecânico industrial, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 702. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de sistemas, auxiliar de logística, carpinteiro, eletricista operador, mecânico industrial, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 83. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de pintor à pistola, cozinheiro de restaurante, garçom, vendedor interno, entre outras chances. : 83. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de pintor à pistola, cozinheiro de restaurante, garçom, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 109. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, bombeiro hidráulico, eletricista, instalador de equipamentos de comunicação, operador de empilhadeira, técnico de informática, entre outras chances. 109. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, bombeiro hidráulico, eletricista, instalador de equipamentos de comunicação, operador de empilhadeira, técnico de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 30. Há oportunidades para mecânico, soldador, caldeireiro, líder de produção, auxiliar administrativo, monitor nível superior, entre outros postos. : 30. Há oportunidades para mecânico, soldador, caldeireiro, líder de produção, auxiliar administrativo, monitor nível superior, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 87. Há oportunidades para aplicador de resinas, fiscal de loja, enfermeiro, encarregado de obras, mecânico industrial, motorista de caminhão, padeiro, entre outras chances. 87. Há oportunidades para aplicador de resinas, fiscal de loja, enfermeiro, encarregado de obras, mecânico industrial, motorista de caminhão, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 168. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de produção, operador atacarejo caixa, pedreiro, torneiro mecânico, técnico em segurança do trabalho, técnico de processo, entre outras chances. 168. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de produção, operador atacarejo caixa, pedreiro, torneiro mecânico, técnico em segurança do trabalho, técnico de processo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.