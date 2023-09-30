Capixaba de Barra de São Francisco é preso nos EUA

"Uma ação conjunta entre as Delegacias de Barra de São Francisco, Águia Branca e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Governador Valadares -MG - FICCO/GVS/MG resultou na prisão de H.O.S, na cidade de Boston, Estado de Massachusetts, EUA, efetuada por agentes daquele país, após ter sido expedido 'red notice' em seu desfavor. Trata-se de um indivíduo de alta periculosidade, apontado como autor de ao menos duas tentativas de homicídio em Barra de São Francisco e também figura como réu numa ação penal em Águia Branca, juntamente de outros quatro indivíduos (todos presos), por ter sido o mandante de um duplo homicídio naquele município"