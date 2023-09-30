Capixaba de Barra de São Francisco é preso nos EUA

Um capixaba de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso por ter entrado de forma ilegal nos Estados Unidos. Hiago Ornela da Silva, de 31 anos, foi encontrado, de acordo com autoridades de imigração de Boston, na cidade de Edgartown, no estado de Massachusetts. Ele é suspeito de ser mandante de um duplo homicídio que aconteceu em Águia Branca, no ano de 2021, se tornou réu pelo crime e estava sendo procurado desde fevereiro de 2022.
A notícia foi veiculada primeiramente pelo jornal The Boston Herald nesta sexta-feira (29). De acordo com a polícia americana, em dezembro de 2007, Hiago foi detido pela primeira vez no país e foi encaminhado para o Brasil em 2008. Da segunda vez, ele teria entrado antes de 2022.
De acordo com o delegado titular da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, Leonardo Foratttini, Hiago será deportado, o que deve adiantar o processo para que ele chegue ao Espírito Santo, mas ainda não há uma previsão de quando isso vai acontecer.
A Polícia Civil deve entrar em contato com as autoridades estrangeiras para obter informações sobre os procedimentos seguintes.
"Uma ação conjunta entre as Delegacias de Barra de São Francisco, Águia Branca e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Governador Valadares -MG - FICCO/GVS/MG resultou na prisão de H.O.S, na cidade de Boston, Estado de Massachusetts, EUA, efetuada por agentes daquele país, após ter sido expedido 'red notice' em seu desfavor. Trata-se de um indivíduo de alta periculosidade, apontado como autor de ao menos duas tentativas de homicídio em Barra de São Francisco e também figura como réu numa ação penal em Águia Branca, juntamente de outros quatro indivíduos (todos presos), por ter sido o mandante de um duplo homicídio naquele município"
O duplo homicídio de Águia Branca foi noticiado por A Gazeta em 26 de outubro de 2021. Uma mulher e o ex-namorado, identificados como Jamilla Ferreira da Silva e Erivelton Malacarne, foram encontrados mortos com marcas de tiros na comunidade de Águas Claras.
O preso também se envolveu em pelo menos duas tentativas de homicídio aqui no Estado, de acordo com o delegado. Ao chegar ao Espírito Santo, Hiago deve ficar preso na penitenciária de São Domingos do Norte.