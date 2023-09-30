Primeiro domingo de outubro promete ser de sol e calor de manhã

A semana de calor empolgou, mas quem queria praia acabou tendo que lidar com o último sábado de setembro com tempo fechado e até um friozinho. Mas, de acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o tempo deve abrir e o domingo, 1º de outubro, deve ser de sol e calor no Espírito Santo, pelo menos até o final da manhã.
Na Grande Vitória, a previsão é de chuva a partir do fim da tarde e vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Em Vitória, mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o restinho de sábado vai ser chuvoso. O domingo começa com sol e algumas nuvens e, à tarde, pancadas de chuva devem acontecer na Capital. Mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. O Climatempo segue a mesma previsão: manhã com nuvens e tarde chuvosa, mas prevê um friozinho a mais, com mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.