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Primeiro domingo de outubro promete ser de sol e calor de manhã

Setembro se despede com dia fechado e frio, mas a previsão é que outubro comece com tempo aberto
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

30 set 2023 às 15:10

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 15:10

Dia de sol e calor em Vitória
Dia de sol e calor em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A semana de calor empolgou, mas quem queria praia acabou tendo que lidar com o último sábado de setembro com tempo fechado e até um friozinho. Mas, de acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o tempo deve abrir e o domingo, 1º de outubro, deve ser de sol e calor no Espírito Santo, pelo menos até o final da manhã.
Na Grande Vitória, a previsão é de chuva a partir do fim da tarde e vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Em Vitória, mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o restinho de sábado vai ser chuvoso. O domingo começa com sol e algumas nuvens e, à tarde, pancadas de chuva devem acontecer na Capital. Mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. O Climatempo segue a mesma previsão: manhã com nuvens e tarde chuvosa, mas prevê um friozinho a mais, com mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. 

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