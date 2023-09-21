A crise global das águas: o Espírito Santo deve ser parte da solução

Entre as crises sistêmicas globais que precisam ser enfrentadas pela humanidade (relembrando o dito em outros momentos neste espaço: emergência climática, redução da biodiversidade, contaminação dos seres vivos, alimentos, águas e energia), a mais antiga é a das águas. Historicamente a questão das águas foi mais ligada a disputas econômicas e políticas. Fontes de água doce, trânsito em rios e oceanos há muito são objeto de contendas que já levaram a guerras e muita destruição.

A questão das águas no passado mais recente e no presente aumentou de importância na medida que são crescentes as evidências de que ela é elo fundamental no aprofundamento dos demais elos das crises globais sistêmicas. É urgente o enfrentamento à forma desastrosa como oceanos, rios e outros cursos d’água vêm sendo objeto de ganância econômica e disputas políticas.

A consequência mais evidente dessa ganância e dessas disputas é a qualidade das águas tanto em escala global quanto local. A maneira, por exemplo, como manguezais e aquíferos vêm sendo objeto da especulação imobiliária e daquela ligada ao controle de fontes de água doce para fins comerciais, respectivamente, estão presentes no Espírito Santo.

Enquanto os fóruns mundiais continuam postergando medidas necessárias de governança para o enfrentamento da crise global das águas, é fundamental que governos, sociedade e meio empresarial busquem soluções mais efetivas no cuidado para com as águas no território capixaba. Efetividade que tem que se fundar na sensibilização de todos com relação ao que pode ser feito por aqui enquanto encaminhamentos mais globais são postergados por interesses políticos capitaneados pelo capital improdutivo mundializado.

Sensibilização que pode começar por iniciativas como a do projeto ‘Se este rio fosse meu’, recentemente posto em marcha pelo pesquisador Laercio Frerraciolli, do Museu Mello Leitão em Santa Teresa. Reaproximar as pessoas de todas as idades das fontes, córregos, rios, mangues, praias no seu entorno é fundamental no processo de ‘cair a ficha’ sobre os riscos que todos correm diante da forma irresponsável como as águas são descuidadas.

Iniciativas voltadas para a limpeza das águas, mangues e praias precisam ir além das mobilizações sociais que acontecem aqui e acolá no Espírito Santo. Ela precisam se tornar objeto de políticas públicas envolvendo as diversas instâncias de governos, a sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa, o meio empresarial, dentre outros.

Água de nascentes Crédito: Matheus Martins

Políticas públicas que reconheçam a questão das águas em suas dimensões éticas, econômicas, sociais e ambientais. Questão das águas que deixe de ser vista como um problema e passe a ser seja encarada como uma oportunidade econômica e social.