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Lancha Penedo

Embarcação do aquaviário dá problema e fica à deriva por 20 minutos

De acordo com informações da Ceturb, embarcação Penedo precisou esperar por ajuda após apresentar problemas mecânicos; duas lanchas a rebocaram
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

30 set 2023 às 14:21

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 14:21

Aquaviário
Lancha do Aquaviário em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma das embarcações do Sistema Aquaviário apresentou problemas e precisou ser rebocada por duas lanchas, na manhã da última sexta-feira (29). Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), por volta das 7h45, a lancha Penedo teve um problema mecânico e precisou esperar por ajuda durante 20 minutos.
O problema gerou atraso de uma viagem nos terminais Prainha e Praça do Papa. Ainda de acordo com a Ceturb, após a chegada dos mecânicos, o problema foi resolvido em cinco minutos e a lancha voltou à operação normal. O problema aconteceu pouco mais de um mês do início da operação do sistema. 

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