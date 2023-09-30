Embarcação do aquaviário dá problema e fica à deriva por 20 minutos

Uma das embarcações do Sistema Aquaviário apresentou problemas e precisou ser rebocada por duas lanchas, na manhã da última sexta-feira (29). Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), por volta das 7h45, a lancha Penedo teve um problema mecânico e precisou esperar por ajuda durante 20 minutos.
O problema gerou atraso de uma viagem nos terminais Prainha e Praça do Papa. Ainda de acordo com a Ceturb, após a chegada dos mecânicos, o problema foi resolvido em cinco minutos e a lancha voltou à operação normal. O problema aconteceu pouco mais de um mês do início da operação do sistema.