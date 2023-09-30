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Denúncia feita no ES

Homem de 42 anos é preso por se passar por menina de 9 anos na internet

Morador de Manaus foi preso após ser denunciado por uma mãe de uma menina vítima dele no Espírito Santo. Ele confessou ter mais de dez perfis falsos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2023 às 14:36

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 14:36

Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual
Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual Crédito: Arte: Geraldo Neto
Após ter sido denunciado por uma moradora do Espírito Santo, um homem de 42 anos que se passava por uma menina de 9 anos na internet foi preso na última sexta-feira (29) pela polícia do Amazonas.
A moradora do Espírito Santo que fez a denúncia é mãe de uma menina que tinha sido vítima desse homem, que se passava por criança para entrar em contato com outras meninas e conseguir fotos íntimas. Ela procurou a Polícia Civil do Espírito Santo, que iniciou a investigação.
Segundo informações da reportagem da TV Gazeta, a polícia capixaba avisou à polícia do Estado do Amazonas, que prendeu o suspeito em Manaus. O delegado de crimes cibernéticos do Amazonas, Antonio Rondon, deu mais informações sobre o caso.
“O alvo é conhecido como Robson, e ele seria responsável em criar perfis falsos se passando por menores de idade, se passando por meninas e iniciando uma relação com o contato com outras meninas. Ele se passava por uma menina de 9 anos, iniciava essa relação com as vítimas até obter conteúdo como fotos e vídeos íntimos, e fazia o armazenamento no seu aparelho celular”, detalhou.
Ainda de acordo com o delegado, ele confessou ter mais de dez perfis falsos criados com essa intenção, criados nos últimos três anos. Pelo conteúdo encontrado no celular, a prisão foi em flagrante pelo crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, uma criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

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