Homem de 42 anos é preso por se passar por menina de 9 anos na internet

Após ter sido denunciado por uma moradora do Espírito Santo, um homem de 42 anos que se passava por uma menina de 9 anos na internet foi preso na última sexta-feira (29) pela polícia do Amazonas.
A moradora do Espírito Santo que fez a denúncia é mãe de uma menina que tinha sido vítima desse homem, que se passava por criança para entrar em contato com outras meninas e conseguir fotos íntimas. Ela procurou a Polícia Civil do Espírito Santo, que iniciou a investigação.
Segundo informações da reportagem da TV Gazeta, a polícia capixaba avisou à polícia do Estado do Amazonas, que prendeu o suspeito em Manaus. O delegado de crimes cibernéticos do Amazonas, Antonio Rondon, deu mais informações sobre o caso.
“O alvo é conhecido como Robson, e ele seria responsável em criar perfis falsos se passando por menores de idade, se passando por meninas e iniciando uma relação com o contato com outras meninas. Ele se passava por uma menina de 9 anos, iniciava essa relação com as vítimas até obter conteúdo como fotos e vídeos íntimos, e fazia o armazenamento no seu aparelho celular”, detalhou.
Ainda de acordo com o delegado, ele confessou ter mais de dez perfis falsos criados com essa intenção, criados nos últimos três anos. Pelo conteúdo encontrado no celular, a prisão foi em flagrante pelo crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, uma criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.