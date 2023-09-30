Homem de 42 anos é preso por se passar por menina de 9 anos na internet

Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual Crédito: Arte: Geraldo Neto

Após ter sido denunciado por uma moradora do Espírito Santo , um homem de 42 anos que se passava por uma menina de 9 anos na internet foi preso na última sexta-feira (29) pela polícia do Amazonas.

A moradora do Espírito Santo que fez a denúncia é mãe de uma menina que tinha sido vítima desse homem, que se passava por criança para entrar em contato com outras meninas e conseguir fotos íntimas. Ela procurou a Polícia Civil do Espírito Santo , que iniciou a investigação.

Segundo informações da reportagem da TV Gazeta, a polícia capixaba avisou à polícia do Estado do Amazonas, que prendeu o suspeito em Manaus. O delegado de crimes cibernéticos do Amazonas, Antonio Rondon, deu mais informações sobre o caso.

“O alvo é conhecido como Robson, e ele seria responsável em criar perfis falsos se passando por menores de idade, se passando por meninas e iniciando uma relação com o contato com outras meninas. Ele se passava por uma menina de 9 anos, iniciava essa relação com as vítimas até obter conteúdo como fotos e vídeos íntimos, e fazia o armazenamento no seu aparelho celular”, detalhou.