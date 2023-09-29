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Colisão em Guriri

Acidente mata advogado que foi procurador da Câmara de São Mateus

Gilson Guilherme Correia bateu com carro contra um poste às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri; o corpo dele será velado na Câmara do município
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 set 2023 às 08:56

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 08:56

Gilson Guilherme Correia era advogado e morreu em um acidente em São Mateus
Gilson Guilherme Correia era advogado e morreu em um acidente em São Mateus Crédito: Redes sociais
Um advogado morreu após bater com o carro contra um poste às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, no balneário Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (28). Gilson Guilherme Correi foi procurador da Câmara do município.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atendimento à ocorrência, mas informou que o advogado não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. 

Advogado morre após colisão em rodovia de Guriri em São Mateus

Por meio de rede social, a Câmara de São Mateus informou que disponibilizará o espaço do Plenário Lizete Conde Rios, do Palácio Legislativo 'Matheus Cunha Fundão' para o recebimento do corpo do ex-servidor público. 
"Em cumprimento aos ritos legais, comunicamos a quem interessar possa que esta Casa de Leis abrirá as portas para o recebimento do corpo do ex-servidor público e advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil/ES, Dr. Gilson Guilherme Correia, para que a família enlutada possa estar recebendo todos os amigos, colegas de profissão e demais munícipes para este ato de fé e solidariedade humana", divulgou a Câmara de São Mateus. 
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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