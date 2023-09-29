Acidente mata advogado que foi procurador da Câmara de São Mateus

Gilson Guilherme Correia era advogado e morreu em um acidente em São Mateus Crédito: Redes sociais

Um advogado morreu após bater com o carro contra um poste às margens da Rodovia Othovarino Duarte Santos, no balneário Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (28). Gilson Guilherme Correi foi procurador da Câmara do município.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atendimento à ocorrência, mas informou que o advogado não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Advogado morre após colisão em rodovia de Guriri em São Mateus

Por meio de rede social, a Câmara de São Mateus informou que disponibilizará o espaço do Plenário Lizete Conde Rios, do Palácio Legislativo 'Matheus Cunha Fundão' para o recebimento do corpo do ex-servidor público.

"Em cumprimento aos ritos legais, comunicamos a quem interessar possa que esta Casa de Leis abrirá as portas para o recebimento do corpo do ex-servidor público e advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil/ES, Dr. Gilson Guilherme Correia, para que a família enlutada possa estar recebendo todos os amigos, colegas de profissão e demais munícipes para este ato de fé e solidariedade humana", divulgou a Câmara de São Mateus.