PRF recupera veículos roubados e apreende aves silvestres no ES

Cinco aves foram apreendidas após abordagem em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou três ações nesta quinta-feira (28), que terminaram na recuperação de dois veículos roubados no Rio de Janeiro e em São Mateus, na região Norte do Estado; e na apreensão de cinco aves silvestres em Colatina, no Noroeste capixaba.

Na primeira ocorrência, perto do KM 251 da BR 101, na Serra, um Fiat Toro com sinais de adulteração foi abordado pela corporação. Segundo consta no boletim, havia irregularidades no chassi, e constatou-se que o carro havia sido roubado em 2022, na cidade de Niterói, no estado carioca. Questionado sobre a origem do veículo, o condutor disse que o adquiriu em um leilão, pelo valor de R$ 140 mil. A caminhonete e o homem foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

Duas das ocorrências foram registradas em São Mateus (à esquerda) e na Serra (direita) Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Horas depois, por volta das 15h, um homem foi flagrado na BR 101 de São Mateus, em uma moto com restrição de furto, datada de dezembro de 2020. Em conversa com os policiais, o condutor afirmou que comprou o veículo por R$4 mil em um site. Tanto o motociclista quanto a moto foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil do município.