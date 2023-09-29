Tiroteio acaba em fuga, um baleado e suspeito com arma em valão de Vila Velha

Foram apreendidas uma pistola, munições e um carregador Crédito: Polícia Militar do ES

TV Gazeta, um dos indivíduos é menor de idade. As identidades não foram divulgadas. Um tiroteio envolvendo facções rivais terminou com quatro pessoas apreendidas e uma delas baleadas na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha . Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da, um dos indivíduos é menor de idade. As identidades não foram divulgadas.

Ainda de acordo com a reportagem, tudo começou por volta das 15h, quando moradores relataram um intenso confronto entre traficantes de Terra Vermelha e Rio Marinho. Policiais militares foram acionados até o local. Ao chegarem na região, encontraram um dos suspeitos baleados no rosto e no ombro. Ele foi socorrido até o Hospital São Lucas, em Vitória.

Para tentar fugir dos policiais, um dos indivíduos ainda pulou em um valão com uma submetralhadora. A arma, no entanto, não foi localizada, e ele foi preso. Durante a ação, foram apreendidas uma pistola, munições e um carregador.