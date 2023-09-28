Quiosques da orla de Vila Velha são flagrados com "gatos" de energia

Os proprietários dos quiosques, que estavam no local, foram levados para a sede da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Vitória para prestar esclarecimentos e medidas cabíveis. Técnicos da concessionária de energia desfizeram as ligações irregulares.

O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cuja pena prevê multa e um a quatro anos de prisão. Além do processo criminal, o proprietário do local arcará com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.