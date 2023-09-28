Quiosques da orla de Vila Velha são flagrados com "gatos" de energia

A Polícia Civil e técnicos da EDP descobriram furtos de energia em quatro quiosques da Praia dos Recifes, na altura do bairro 23 de Maio, em Vila Velha, nesta quinta-feira (28). Nos estabelecimentos, foram encontradas ligações diretas – ou seja, o consumo e faturamento não estavam sendo registrados pelos medidores dos imóveis comerciais. Os nomes dos locais não foram divulgados.
Os proprietários dos quiosques, que estavam no local, foram levados para a sede da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Vitória para prestar esclarecimentos e medidas cabíveis. Técnicos da concessionária de energia desfizeram as ligações irregulares.
O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cuja pena prevê multa e um a quatro anos de prisão. Além do processo criminal, o proprietário do local arcará com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.