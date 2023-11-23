Motociclista morre em acidente na BR 101 em Guarapari

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (23) após um acidente no quilômetro 335 da BR 101, em Guarapari. A morte ocorreu dentro da ambulância da Eco101, concessionária responsável pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou que a vítima perdeu o controle do veículo e caiu. A identidade e idade do piloto não foram divulgados.