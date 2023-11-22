Motociclista fica ferido em acidente entre moto e caminhão em Cachoeiro

Um motociclista, de 20 anos, foi socorrido ao hospital após ser atingido por um caminhão na localidade de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22).

De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, após fazer uma conversão irregular à esquerda, quando deveria passar pelo trevo, o caminhão atingiu a motocicleta que seguia no sentido contrário. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.