Desemprego no ES atinge o menor nível dos últimos 10 anos

O resultado é o menor da série histórica da pesquisa, que começou a ser realizada em 2012. O índice mais baixo registrado anteriormente havia sido de 5,9%, no quarto trimestre de 2013. No trimestre anterior de 2023, a taxa foi de 6,4% e, no mesmo período do ano anterior, 7,3%. Há dois anos, a taxa de desemprego estava em 10% e, desde então, apresenta sucessivas quedas.

Segundo o IBGE, a população desocupada no Estado foi estimada em 120 mil pessoas, estável em relação ao trimestre anterior e 23,7% menor (o que corresponde a 37 mil pessoas a menos) que no terceiro trimestre de 2022. A população ocupada foi estimada em 2 milhões de pessoas, apresentando aumento de 2,3% (o que corresponde a 45 mil pessoas a mais) em relação ao trimestre anterior e estabilidade em relação ao terceiro trimestre de 2022.