Saiba os produtos que serão afetados com aumento do ICMS no ES

Energia elétrica: arrecadação anual com ICMS do setor no ES é superior a R$ 400 milhões Crédito: Leeroy Agency/Pixabay

O aumento de 2,5 pontos percentuais está previsto para a alíquota do chamado ICMS modal, cobrado sobre a maioria dos produtos vendidos no Estado, como eletrodomésticos, energia elétrica, roupas, sapatos e celulares. Não entram na lista os que possuem tributação especial, como combustíveis e alimentos da cesta básica, por exemplo.

O aumento na alíquota do imposto está sendo feito em conjunto com outros cinco Estados do Sul e Sudeste, de modo a minimizar impactos da reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional e cria o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) para substituir o ICMS.

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Confira alguns produtos que vão ter alíquota de 19,5%

Eletrodomésticos

Celulares

Roupas

Sapatos

Materiais de construção

Alimentos que não fazem parte da cesta básica

Energia elétrica

Não devem ter mudança no imposto

Combustíveis

Gás de cozinha

Alimentos da cesta básica (leite, arroz, feijão, batata e outros)

Energia elétrica para consumidores rurais e de até 50 kmw.

Outros produtos e serviços listados em categorias com alíquotas específicas

A previsão da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) é enviar nos próximos dias o projeto de lei para análise da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A ideia é que seja aprovado ainda em 2023. Para começar a valer a nova alíquota, ainda precisa ser respeitado o prazo de 90 dias após a aprovação, portanto a previsão é que o reajuste aconteça a partir de março.

Decisão em conjunto

A decisão sobre o aumento da alíquota-base do ICMS está numa carta assinada por secretários da Fazenda do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O secretário da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa, explicou que o movimento do aumento do imposto em conjunto se deu em virtude do novo cenário da reforma tributária, que já deve configurar em perdas na arrecadação com a mudança na cobrança do imposto para o destino.

Com o novo cenário posto, nos últimos meses Estados do Norte e Nordeste já vinham alterando as alíquotas. Assim, os Estados do Sul e Sudeste resolveram aderir ao movimento em conjunto. Sobre a escolha de 19,5%, Costa explicou que se chegou a essa alíquota porque o Paraná já tinha mudado o índice para 19%. Portanto, o meio ponto percentual a mais foi definido para que o Estado do sul também pudesse ter percentual de aumento.

"Tomamos essa medida para preservar o Estado de futuro impacto na mudança da cobrança do imposto. Com a reforma tributária, o Estado poderia perder R$ 20 bilhões durante o período de transição, caso mantivesse a alíquota de 17%. A alteração para 19,5% visa minimizar a perda. Também poderia ter perdas com a mudança na tributação da origem para o destino", argumentou.

O que diz a carta

Na carta, os secretários da Fazenda dos seis Estados defendem que a participação de cada Estado no total arrecadado pelo IBS vai depender da receita média de ICMS entre 2024 e 2028. Desse modo, quanto maior a arrecadação de um Estado com o ICMS nesse período, maior será o fluxo de recursos do IBS a ele destinado até 2078.

"Nesse sentido, a arrecadação dos Estados com o ICMS nos próximos 5 anos condicionará, em significativa medida, as suas receitas tributárias nos 50 anos subsequentes, configurando-se um forte incentivo para que aumentem a sua arrecadação entre 2024 e 2028, por exemplo, mediante a realização de programas de recuperação de créditos tributários ou aumentos de alíquotas modais de ICMS", diz o texto.

Reflexo nos preços

Para o economista e professor da Fucape Felipe Storch Damasceno, com o aumento da alíquota-base do ICMS, a previsão é que o preço dos produtos suba na mesma medida. "Precisamos esperar para ver como isso vai ser. Uma parte do ônus vai ser paga pela empresa, outra pelo consumidor", afirma.

Sobre o movimento de aumento de impostos feitos pelos Estados, considera que é um reflexo de que a reforma tributária não está ainda no modelo ideal. "O aumento de impostos é sempre ruim e atrapalha o mercado. Quando vemos aumento de impostos por uma questão de aumento da arrecadação, isso mostra como a reforma tributária não foi bem amarrada, mas ainda dá tempo de consertar", frisa.