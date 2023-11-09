Reforma tributária: Casagrande dá nota 'entre 6 e 7' para texto aprovado

"Tem algumas medidas em que a gente avançou, outras em que a gente retrocedeu. Então ficou mais ou menos, em tempo de pontuação, a mesma coisa. Poderia ter sido melhor. O Senado poderia ter melhorado a proposta, não melhorou"

"Eu acho que a decisão de votar (o texto no Senado) já estava tomada, não tinha muito o que fazer. A gente tinha que ter tentado melhorar a proposta. Pode ser que a gente consiga melhorar alguma coisa na Câmara ainda", apontou.