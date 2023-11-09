Reforma tributária: veja o que muda em remédios, carros e cesta básica

BRASÍLIA - A reforma tributária aprovada no Senado simplifica os principais impostos e as contribuições sobre o consumo e, na prática, traz diversas mudanças para consumidores, empresas e entes públicos.
O texto aprovado no Senado nesta quarta-feira (8) prevê uma série de produtos ou serviços com tributo zerado ou reduzido. Veja as principais alterações no dia a dia dos brasileiros.
Carros flex, elétricos, benefícios a taxistas
- Prorrogação de incentivos a montadoras do Nordeste, Norte e Centro-Oeste
- O benefício valerá para veículos elétricos, híbridos que utilizem etanol e carros flex (movidos a etanol ou gasolina)
- Isenção dos novos tributos na compra de carros por pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista
- Isenção dos novos tributos na compra de carros por taxistas profissionais
Remédios
- Os medicamentos estão na lista dos que terão tributação menor ou isenção. O governo calcula que, com isso, a carga desses itens fique igual à atual ou pode ser reduzida
- Fica autorizada a redução, por lei complementar, de 100% da alíquota total para medicamentos, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual
- Também haverá medicamentos com alíquota reduzida, equivalente a 40% da padrão
Cesta básica nacional
- A reforma prevê alíquota zerada do novo tributo para itens da chamada Cesta Básica Nacional, uma relação mais restrita de itens essenciais consumidos pelas famílias brasileiras
- A escolha dos produtos da cesta nacional ainda não é conhecida e deve ser feita por meio de lei complementar
- Dadas as discrepâncias regionais, hoje no país há cestas básicas com uma grande diversidade de produtos, como repelente, protetor solar, pão de queijo, erva-mate, vassoura, material escolar, medicamentos, tijolo, capacete para moto e antena parabólica. A reforma prevê que a nova lista "considerará a diversidade regional e cultural da alimentação"
- Há ainda a cesta básica estendida, que vai incluir outros produtos alimentícios e de higiene não contemplados pela isenção da cesta nacional. A categoria terá alíquota reduzida, equivalente a 40% do valor cheio
COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSCIA VARIA NAS UFs
Exemplos de itens adicionais em cada local
Exemplos de itens adicionais em cada local
- AC - Caderno, caneta, lápis escolar e borracha
- AL - Colorau
- AM - Embutidos de carne
- AP - Tapioca
- BA - Macarrão, sal de cozinha e fubá de milho
- CE - Abóbora, jaca, banha de porco, telha, tijolo, caderno, caneta, lápis, borracha, apontador, lapiseira, antena parabólica, bicicleta e capacete para moto
- DF - Aves vivas, extrato de tomate e rapadura
- ES - Alho, sal e fubá de milho
- GO - Absorvente, escova de dente, vassoura, queijo minas e rapadura
- MA - Escova dental e absorvente
- MG - Pão de queijo, ovo de codorna, rapadura e queijos produzidos no estado
- MS - Banha de porco e mel sul-mato-grossense
- MT - Erva-mate e banha de porco
- PA - Chocolate em pó e preparações para alimentação infantil
- PB - Não identificados
- PE - Goma de mandioca (tapioca), charque e fubá de milho ou similar para fabricação de cuscuz
- PI - Banha suína, fava comestível e goma de mandioca (tapioca)
- PR - Erva-mate, ovo em pó e aveia em flocos
- RJ - Repelente, protetor solar, absorvente e alguns medicamentos
- RN - Flocos e fubá de milho
- RO - Não identificados
- RR - Não identificados
- RS - Misturas e pastas para preparação de produtos de padaria
- SC - Erva-mate
- SE - Queijo coalho, requeijão e charque
- SP - Anticoncepcional, analgésicos, anti-inflamatório e outros medicamentos
- TO - Sal
Devolução de crédito na compra do gás e na conta de luz
- Famílias de baixa renda terão direito à devolução de parte dos tributos pagos sobre bens e serviços, mecanismo chamado de "cashback"
- O texto colocou como obrigatório o cashback na conta de luz e na compra de botijão de gás pelos consumidores mais vulneráveis, mas na prática a política pode contemplar outros itens de consumo
- As hipóteses de devolução, os limites e os beneficiários serão definidos no momento de regulamentação da reforma
Imposto sobre heranças
- A proposta do relator diz que o imposto será progressivo, ou seja, quanto maior o valor do patrimônio envolvido, maior a alíquota, semelhante ao que ocorre hoje no Imposto de Renda em relação aos salários
- O texto autoriza a cobrança do ITCMD sobre heranças e doações de residentes no exterior sem necessidade da lei complementar federal anteriormente prevista no texto constitucional e nunca votada pelo Congresso
Como serão as alíquotas da reforma
A alíquota padrão deve ficar entre 26,9% e 27,5%, segundo cálculos preliminares do governo
Atividades que terão alíquota reduzida (40% da padrão)
- Serviços de educação
- Serviços de saúde
- Dispositivos médicos
- Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência
- Medicamentos
- Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual
- Serviços de transporte coletivo rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano
- Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura
- Insumos agropecuários e aquícolas
- Alimentos destinados ao consumo humano
- Produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda
- Produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional
- Bens e serviços relacionados a soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética
Atividades com alíquota intermediária (70% da padrão)
- Profissionais liberais de categorias regulamentadas (como advogados, arquitetos, dentistas, engenheiros, contadores e outros membros de profissões regulamentadas) que estejam fora do Simples Nacional (cujo limite de faturamento é de R$ 4,8 milhões anuais)
- Essas categorias já são hoje contempladas por regras mais benéficas de cobrança e pagamento de tributos e reclamavam do risco de um forte aumento de carga após a reforma
Outras reduções autorizadas em lei complementar
- Isenção para transporte coletivo
- Redução em 100% da alíquota da CBS incidente sobre o Prouni e sobre serviços prestados por entidades de inovação, ciência e tecnologia sem fins lucrativos
- Limite de receita anual de R$ 3,6 milhões para que o produtor rural pessoa física ou jurídica possa não pagar IBS e CBS
- Redução de 100% da alíquota total para:
- medicamentos e dispositivos médicos (inclusive adquiridos pelo poder público e entidades de assistência social)
- dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência - produtos de cuidados básicos à saúde menstrual
- produtos hortícolas, frutas e ovos
- automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista ou por taxistas
- atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística