Reforma tributária: ES é único do Sul e Sudeste a apoiar aprovação no Senado

Renato Casagrande orienta os senadores capixabas a votar pela aprovação do texto da reforma tributária Crédito: Carlos Alberto Silva

A proposta que está sendo apreciada sofreu algumas alterações em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados e encontra resistência de governadores do Sul e Sudeste, que defendem adiamento da votação. Caso prossiga, orientam os senadores de seus Estados a votar contra.

Na contramão dos colegas, o governador do Espírito Santo Renato Casagrande , orienta pela aprovação da reforma tributária, caso o texto seja colocado em votação.

O posicionamento contrário dos governadores do Sul e Sudeste foi definido após uma reunião que tiveram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , para negociar o índice de correção das dívidas dos Estados. O único que não participou da reunião foi Casagrande.

Para os governadores, o texto da reforma que será votado contraria os Estados das duas regiões, por ter mudanças no Fundo de Desenvolvimento Regional que ajudaram o Norte e Nordeste, segundo reportagem de O Globo.

Outra mudança considerada negativa pelos governadores foi a retirada do poder do Conselho Federativo, que passará a ser apenas um órgão gestor.

Casagrande justificou que não foi à reunião dos governadores porque tinha agenda em Conceição da Barra, mas o secretário estadual da Fazenda, Benício Costa, o representou na reunião com o ministro Haddad.

Sobre as considerações apresentadas pelos Estados vizinhos, Casagrande diz concordar com a preocupação sobre a diminuição da competência do Conselho Federativo. "Virou um comitê gestor. Boa parte das funções passou para o Congresso", afirmou.