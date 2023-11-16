Reforma tributária: o que muda para as empresas com a PEC?

Inicialmente, é preciso salientar que há consenso quanto à substituição de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por três (CBS, IBS e IS). Além disso, a CBS e o IBS terão os mesmos fatos geradores, bases de cálculo, sujeitos passivos, entre outras características que tornam os dois tributos muito semelhantes.

O Senado também manteve o tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte – o Simples Nacional. Portanto, aqueles contribuintes que optam pelo regime simplificado, continuarão recolhendo seus tributos mensalmente por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Como opção, a empresa enquadrada no Simples Nacional poderá recolher o IBS e a CBS separadamente (por fora do DAS), passando a gerar créditos para quem adquirir seus bens e serviços. Dessa forma, será extremamente relevante que o contribuinte do Simples Nacional avalie, de acordo com as suas particularidades, qual modelo será mais vantajoso.

Outro ponto de acordo entre o Senado e a Câmara diz respeito ao período de transição de sete anos entre os sistemas, que se inicia a partir de 2026, com a vigência integral do novo sistema em 2033. Paralelamente, os contribuintes que gozam de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, serão compensados entre 2029 e 2032 pela “perda de atratividade” dos referidos benefícios, por meio de recursos aportados pela União no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais.

Senado aprova texto-base da reforma tributária Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Considerando que o Espírito Santo possui uma política voltada para a atração de empresas por meio da concessão de benefícios fiscais, é relevante que os contribuintes beneficiados acompanhem de perto o funcionamento do referido Fundo de Compensação.