CPI dos Maus-Tratos pede que PM do ES esclareça morte de cão farejador

A reportagem de A Gazeta divulgou o caso nesta segunda-feira (21) após a denúncia de uma leitora, que não quis se identificar. Ela contou que um cão, apelidado de "Shark", morreu e outro foi hospitalizado após serem submetidos a um treinamento sob a forte onda de calor que atingiu o Espírito Santo.

Ainda conforme a denúncia, alguns cães utilizavam focinheira de combate que restringia a respiração. Em nota enviada a reportagem, a Polícia Militar disse que "será instaurado um procedimento apuratório (Sindicância) para a apuração dos fatos”.