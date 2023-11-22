CPI dos Maus-Tratos pede que PM do ES esclareça morte de cão farejador

A CPI dos Maus-Tratos contra os animais enviou um ofício ao Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo pedindo esclarecimentos sobre a morte do cão farejador da PM durante um treinamento no último dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, em Cariacica.
A reportagem de A Gazeta divulgou o caso nesta segunda-feira (21) após a denúncia de uma leitora, que não quis se identificar. Ela contou que um cão, apelidado de "Shark", morreu e outro foi hospitalizado após serem submetidos a um treinamento sob a forte onda de calor que atingiu o Espírito Santo.
Ainda conforme a denúncia, alguns cães utilizavam focinheira de combate que restringia a respiração. Em nota enviada a reportagem, a Polícia Militar disse que "será instaurado um procedimento apuratório (Sindicância) para a apuração dos fatos”.
Já a CPI dos Maus-Tratos informou que o ofício foi enviado para ser esclarecido em que circunstâncias esses animais estavam durante o treinamento, identificar os responsáveis e saber se houve excesso ou negligência. "Queremos ter acesso ao resultado da necropsia no corpo do cachorro. Essa onda de calor é extremamente perigosa também para os animais e precisamos ter muito cuidado com eles”, afirmou a deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI de Maus-Tratos contra os Animais.