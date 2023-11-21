PM investiga morte de cão farejador durante treinamento policial em Cariacica

Um cão farejador morreu e outro foi hospitalizado após um treinamento policial realizado no último dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, em Cariacica. Segundo informações repassadas por uma leitora de A Gazeta, que não quis se identificar, os cães foram submetidos a treinos intensos em um dia em que o Espírito Santo enfrentava as altas temperaturas provocadas pela onda de calor.

Nas redes sociais, a própria PM compartilhou momentos de treinamentos de cães policiais, como o realizado por "Shark" em maio do ano passado (veja abaixo).

Ainda conforme a denúncia, alguns cães utilizavam focinheira de combate que restringia a respiração. Em busca de respostas, a reportagem entrou em contato com a Polícia Militar. A corporação, por meio do Batalhão de Ações com Cães, informou que durante uma atividade externa do Curso de Cinotecnia com Cães, infelizmente, o cão "Shark" foi a óbito.