PM investiga morte de cão farejador durante treinamento policial em Cariacica

Um cão farejador morreu e outro foi hospitalizado após um treinamento policial realizado no último dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, em Cariacica. Segundo informações repassadas por uma leitora de A Gazeta, que não quis se identificar, os cães foram submetidos a treinos intensos em um dia em que o Espírito Santo enfrentava as altas temperaturas provocadas pela onda de calor.
Nas redes sociais, a própria PM compartilhou momentos de treinamentos de cães policiais, como o realizado por "Shark" em maio do ano passado (veja abaixo).
Ainda conforme a denúncia, alguns cães utilizavam focinheira de combate que restringia a respiração. Em busca de respostas, a reportagem entrou em contato com a Polícia Militar. A corporação, por meio do Batalhão de Ações com Cães, informou que durante uma atividade externa do Curso de Cinotecnia com Cães, infelizmente, o cão "Shark" foi a óbito.
A fim de descobrir a causa da morte, o animal encontra-se em uma clínica veterinária para ser submetido ao exame de necropsia. Já o outro cão, ainda segundo a PM, apresentou exaustão e já está recuperado após receber cuidados médicos. “A PMES informa que será instaurado um procedimento apuratório (Sindicância) para a apuração dos fatos”, finalizou a corporação em nota.