Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

PM investiga morte de cão farejador durante treinamento policial em Cariacica

O treino aconteceu em 15 de novembro, feriado da Independência, dia em que o Estado enfrentava as altas temperaturas provocadas pela onda de calor. Outro cão foi hospitalizado
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

21 nov 2023 às 18:54

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 18:54

Um cão farejador morreu e outro foi hospitalizado após um treinamento policial realizado no último dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, em Cariacica. Segundo informações repassadas por uma leitora de A Gazeta, que não quis se identificar, os cães foram submetidos a treinos intensos em um dia em que o Espírito Santo enfrentava as altas temperaturas provocadas pela onda de calor.
Nas redes sociais, a própria PM compartilhou momentos de treinamentos de cães policiais, como o realizado por "Shark" em maio do ano passado (veja abaixo).
Ainda conforme a denúncia, alguns cães utilizavam focinheira de combate que restringia a respiração. Em busca de respostas, a reportagem entrou em contato com a Polícia Militar. A corporação, por meio do Batalhão de Ações com Cães, informou que durante uma atividade externa do Curso de Cinotecnia com Cães, infelizmente, o cão "Shark" foi a óbito.
A fim de descobrir a causa da morte, o animal encontra-se em uma clínica veterinária para ser submetido ao exame de necropsia. Já o outro cão, ainda segundo a PM, apresentou exaustão e já está recuperado após receber cuidados médicos. “A PMES informa que será instaurado um procedimento apuratório (Sindicância) para a apuração dos fatos”, finalizou a corporação em nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Treinamento Polícia Militar Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados