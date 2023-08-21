Ministro anuncia compra de carros para unidades socioeducativas do ES 

A parceria do ministério com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) prevê a aquisição de 10 veículos de modelo SUV, com capacidade para transportar cinco passageiros e investimento estimado em R$ 1,6 milhão. A iniciativa, segundo o governo, visa garantir o transporte humanizado dos socioeducandos.

"É um dia muito feliz por estarmos recebendo o ministro dos Direitos Humanos, na volta da parceria com o governo federal nesta área. O Espírito Santo conta hoje com iniciativas importantes, com os planos estaduais de Direitos Humanos, de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e o de Políticas para as Juventudes. São instrumentos que a gente deixa para a sociedade como, por exemplo, os 14 Centros de Referência da Juventude (CRJs) implantados em nosso governo. Não vamos admitir nenhum retrocesso aos direitos humanos em nosso Estado”, disse o governador.