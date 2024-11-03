Lancha do aquaviário apresenta problemas e precisa ser rebocada

Mas, ainda assim, eles seguiram viagem. No entanto, na metade do caminho, a embarcação ficou dando voltas sem sair do lugar por, aproximadamente, 40 minutos. Ainda de acordo com relatos, os passageiros não receberam nenhuma informação durante o tempo que estiveram no barco. Após a chegada do rebocador, eles foram levados de volta à estação da Praça do Papa, onde teriam que esperar a nova embarcação para seguir para Vila Velha.