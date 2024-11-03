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Em Itapemirim

Mulher morre em acidente entre carro e moto na Rodovia do Sol

Mayara de Oliveira Amorim Silva, de 36 anos, estava na garupa da moto da amiga, de 27 anos, quando elas foram atingidas na lateral por um Fiat Palio na manhã deste domingo (3)

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 15:41

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 nov 2024 às 15:41
Mayara de Oliveira Amorim Silva estava na garupa da moto da amiga, de 27 anos
Mayara de Oliveira Amorim Silva estava na garupa da moto da amiga, de 27 anos Crédito: Redes sociais
Uma mulher de 36 anos morreu em um acidente entre uma moto e um carro, na manhã deste domingo (3), na Rodovia do Sol (ES 060). A batida aconteceu na entrada da localidade de Gomes, no município de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. Mayara de Oliveira Amorim Silva estava na garupa da moto da amiga, de 27 anos, quando elas foram atingidas na lateral por um Fiat Palio, que seguia no mesmo sentido.
Segundo a Polícia Militar, no local populares informaram que três veículos — dois carros e a motocicleta — vinham no sentido Marataízes x Itapemirim quando o Fiat Palio, que seguia atrás dos outros dois veículos, ultrapassou o carro que estava à sua frente.
Neste instante, a motocicleta, que estava na frente dos dois veículos, tentou entrar na estrada que dava acesso à localidade de Gomes e o Fiat Palio acabou batendo na lateral esquerda traseira da moto. O veículo do meio, que não foi identificado, seguiu viagem.
Mayara de Oliveira Amorim Silva morreu no local. A piloto da moto foi socorrida e levada ao Hospital Evangélico, em Itapemirim, e segundo apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, foi transferida ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
No carro, uma mulher teve algumas escoriações e foi levada ao Hospital Menino Jesus. O motorista do Fiat Palio fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
A perícia, segundo a Polícia Militar, foi acionada. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para mais informações do acidente, mas ainda não houve retorno.

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