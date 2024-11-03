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Em Jardim Tropical

Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas na Serra

A apreensão foi fruto de uma denúncia, que informou a chegada de um caminhão com drogas, vindo do Rio de Janeiro; quatro pessoas foram detidas

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 09:43

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 nov 2024 às 09:43
Quase três toneladas de maconha foram aprendidas escondidas no teto falso de uma carreta, no bairro Jardim Tropical, na Serra, no início da noite  de sábado (2). A operação contou com equipes da Força Tática da 17ª Companhia Independente  da Polícia Militar em conjunto do Serviço de Inteligência, agentes do Serviço Reservado e da Força Tática do 6° Batalhão.
Segundo informações da 17º Cia, além dos 2.829 quilos de entorpecentes, foram apreendidos munições, aparelhos celulares, cordões e uma balança de precisão. Quatro suspeitos foram detidos.
A apreensão foi fruto de uma denúncia, que informou a chegada do veículo com drogas à cidade da Serra, vindo do Rio de Janeiro. As drogas seriam levadas para um galpão no município e depois distribuídas em Vila Velha.
Todo o material foi levado para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. A reportagem tenta mais informações sobre o encaminhamento dado aos quatro detidos.

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