Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas na Serra

Quase três toneladas de maconha foram aprendidas escondidas no teto falso de uma carreta, no bairro Jardim Tropical, na Serra, no início da noite de sábado (2). A operação contou com equipes da Força Tática da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar em conjunto do Serviço de Inteligência, agentes do Serviço Reservado e da Força Tática do 6° Batalhão.

Segundo informações da 17º Cia, além dos 2.829 quilos de entorpecentes, foram apreendidos munições, aparelhos celulares, cordões e uma balança de precisão. Quatro suspeitos foram detidos.

A apreensão foi fruto de uma denúncia, que informou a chegada do veículo com drogas à cidade da Serra, vindo do Rio de Janeiro. As drogas seriam levadas para um galpão no município e depois distribuídas em Vila Velha.