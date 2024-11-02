Motorista erra caminho e quase cai com carro de viaduto em obras em Cariacica; vídeo

Um carro com quatro pessoas ficou pendurado em um viaduto, ainda em obras, após o motorista invadir o espaço interditado na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), em Campo Grande, Cariacica, na manhã deste sábado (02). Segundo a Guarda de Trânsito de Cariacica, o homem que dirigia o veículo estava alcoolizado e afirmou aos agentes que a passagem estava aberta e confundiu o caminho.
O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã deste sábado (02) e não houve feridos. O carro subiu por um dos lados da via até o local onde será instalado a viga central do viaduto, ficando pendurado na estrutura, que tem oito metros de altura. O veículo precisou ser puxado por caminhões de trabalhadores, que ficaram com receio do automóvel despencar do precipício.
O homem inicialmente se recusou a fazer teste de bafômetro, mas, após insistência dos agentes, ele aceitou. O teste apontou positivo para consumo de álcool e ele e sua acompanhante foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. Não há informações sobre o destino dos outros ocupantes do veículo.
O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve no local do acidente, mas o motorista e sua acompanhante não quiseram gravar entrevista. O veículo foi removido por volta das 9h e encaminhado ao pátio do Detran por estar com documentação atrasada.
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Gerência de Trânsito, informou que o condutor foi autuado por transpor via bloqueada, conduzir veículo com licenciamento atrasado e dirigir sob efeito de álcool.
Já a Secretaria de Obras reforça que a obra está totalmente sinalizada em todo o seu percurso. Além das barreiras fixas, há barreiras móveis para permitir a entrada e saída de veículos autorizados. Não há acesso liberado para pedestres na área das obras.
A Polícia Civil, por sua vez, disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.