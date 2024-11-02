Embriaguez ao volante

Motorista erra caminho e quase cai com carro de viaduto em obras em Cariacica; vídeo

Outras três pessoas estavam no veículo que quase despencou de estrutura na Avenida Mario Gurgel (antigo trecho da BR 262), em Campo Grande

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 11:27

Eduarda Lisboa

Carro invade obras e fica pendurado em viaduto com mais de oito metros de altura em Cariacica. Crédito: TV Gazata
Um carro com quatro pessoas ficou pendurado em um viaduto, ainda em obras, após o motorista invadir o espaço interditado na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), em Campo Grande, Cariacica, na manhã deste sábado (02). Segundo a Guarda de Trânsito de Cariacica, o homem que dirigia o veículo estava alcoolizado e afirmou aos agentes que a passagem estava aberta e confundiu o caminho.
O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã deste sábado (02) e não houve feridos. O carro subiu por um dos lados da via até o local onde será instalado a viga central do viaduto, ficando pendurado na estrutura, que tem oito metros de altura. O veículo precisou ser puxado por caminhões de trabalhadores, que ficaram com receio do automóvel despencar do precipício.
O homem inicialmente se recusou a fazer teste de bafômetro, mas, após insistência dos agentes, ele aceitou. O teste apontou positivo para consumo de álcool e ele e sua acompanhante foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. Não há informações sobre o destino dos outros ocupantes do veículo.
O repórter Álvaro Guaresqui,  da TV Gazeta, esteve no local do acidente, mas o motorista e sua acompanhante não quiseram gravar entrevista. O veículo foi removido por volta das 9h e encaminhado ao pátio do Detran por estar com documentação atrasada.
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Gerência de Trânsito, informou que o condutor foi autuado por transpor via bloqueada, conduzir veículo com licenciamento atrasado e dirigir sob efeito de álcool. 
Já a Secretaria de Obras reforça que a obra está totalmente sinalizada em todo o seu percurso. Além das barreiras fixas, há barreiras móveis para permitir a entrada e saída de veículos autorizados. Não há acesso liberado para pedestres na área das obras.
A Polícia Civil, por sua vez, disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

