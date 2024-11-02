Enem 2024: A Gazeta terá live com análises das provas e simulador de notas

Se você é uma desses candidatos e quer saber mais sobre as questões, tirar dúvidas ou entender melhor os temas que forem abordados na avaliação, não pode perder a live com comentários de especialistas que vai ser realizada depois da prova. Com transmissão de A Gazeta, os professores do curso preparatório Gama Pré-Vestibular vão se reunir no domingo (3), a partir das 19h30, para analisar questões importantes e falar do grau de dificuldade do exame este ano.