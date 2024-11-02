Enem 2024: A Gazeta terá live com análises das provas e simulador de notas

Após meses de espera de estudantes em todo o país, a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece no domingo (3). Cerca de 74 mil estudantes do Espírito Santo vão ter 5h30 para resolver 90 questões das áreas de Linguagens e Tecnologias, Ciências Humanas e a redação.
Se você é uma desses candidatos e quer saber mais sobre as questões, tirar dúvidas ou entender melhor os temas que forem abordados na avaliação, não pode perder a live com comentários de especialistas que vai ser realizada depois da prova. Com transmissão de A Gazeta, os professores do curso preparatório Gama Pré-Vestibular vão se reunir no domingo (3), a partir das 19h30, para analisar questões importantes e falar do grau de dificuldade do exame este ano.
Após o dia de prova, A Gazeta também irá disponibilizar um simulador desenvolvido pela Gama, que permite checar o desempenho no exame. A ferramenta contabiliza os pontos de cada candidato usando os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesmo sistema que corrige a avaliação do Enem. Com essa estimativa, o estudante pode comparar suas pontuações com as notas de corte do Sistema Unificado (Sisu) para diferentes cursos e universidades.
Ao longo desta semana, professores do Gama Pré-Vestibular realizaram aulões, com transmissão de A Gazeta, dedicados às disciplinas deste primeiro final de semana de provas: Linguagens, Redação e Ciências Humanas — que engloba conteúdos de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Na próxima semana, as lives serão focadas no segundo dia, que cobra conhecimentos e habilidades em Matemática e Ciências da Natureza — área formada pelas matérias de Biologia, Química, Física.
As lives foram transmitidas de segunda a sexta-feira e estão disponíveis no site. Confira as revisões desta semana: