Polícia procura 3° suspeito de participar de morte de motorista de app em Linhares

Eriston está foragido e é procurado pela Polícia Civil. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No mesmo dia do crime, por volta das 23 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou o veículo de Pablo nas proximidades do Centro de Linhares, e próximo a ele, duas pessoas, já conhecidas como usuárias de drogas, identificadas como Maria Cristina Silva Costa, de 31 anos e Alexsander dos Santos Coelho, de 36 anos. Além da dupla, uma outra mulher foi conduzida como testemunha. Ela foi ouvida e liberada.

Na delegacia, a Polícia Civil informou que os dois conduzidos contaram uma história duvidosa e foram presos em flagrante pelo crime de receptação. Na manhã de sexta-feira (1), os policiais reiniciaram as investigações, interrogando novamente os conduzidos. Autoridades locais também contribuíram com outras informações e testemunhas. Por volta das 13h, os criminosos resolveram confessar o crime.

Pablo Cangussu Bergamim foi encontrado morto em uma estrada na região de Bebedouro, em Linhares. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a polícia, a dupla relatou que foi chamada por Pablo para usar drogas e, no local, os dois e Eriston, que fugiu após o crime, resolveram matar a vítima para roubar o carro, dinheiro e drogas. Após o estrangulamento, arrastaram Pablo e o deixaram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi apontado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Maria Cristina foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, e Alexsander foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e estão à disposição da Justiça.