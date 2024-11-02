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Latrocínio

Polícia procura 3° suspeito de participar de morte de motorista de app em Linhares

Os dois suspeitos presos já confessaram o crime que vitimou  Pablo Cangussu Bergamim, de 39 anos

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 10:00

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

02 nov 2024 às 10:00
Eriston está foragido e é procurado pela Polícia Civil.
Eriston está foragido e é procurado pela Polícia Civil. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil de Linhares procura por Eriston dos Santos Pereira, de 28 anos, suspeito de participar da morte do motorista de aplicativo Pablo Cangussu Bergamim, de 39 anos. A vítima foi encontrada morta em uma estrada na região de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo, às margens da BR 101, no fim da manhã de quinta-feira (31). O carro dele, um Chevrolet Onix e outros pertences foram levados.
No mesmo dia do crime, por volta das 23 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou o veículo de Pablo nas proximidades do Centro de Linhares, e próximo a ele, duas pessoas, já conhecidas como usuárias de drogas, identificadas como Maria Cristina Silva Costa, de 31 anos e Alexsander dos Santos Coelho, de 36 anos. Além da dupla, uma outra mulher foi conduzida como testemunha. Ela foi ouvida e liberada.
Na delegacia, a Polícia Civil informou que os dois conduzidos contaram uma história duvidosa e foram presos em flagrante pelo crime de receptação. Na manhã de sexta-feira (1), os policiais reiniciaram as investigações, interrogando novamente os conduzidos. Autoridades locais também contribuíram com outras informações e testemunhas. Por volta das 13h, os criminosos resolveram confessar o crime.
Pablo Cangussu Bergamim, foi encontrada morta em uma estrada na região de Bebedouro, em Linhares.
Pablo Cangussu Bergamim foi encontrado morto em uma estrada na região de Bebedouro, em Linhares. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Segundo a polícia, a dupla relatou que foi chamada por Pablo para usar drogas e, no local, os dois e Eriston, que fugiu após o crime, resolveram matar a vítima para roubar o carro, dinheiro e drogas. Após o estrangulamento, arrastaram Pablo e o deixaram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi apontado como latrocínio (roubo seguido de morte). 
Maria Cristina foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, e Alexsander foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e estão à disposição da Justiça.
A Polícia Civil está realizando buscas para localizar e prender Eriston. A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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