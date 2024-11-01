Homem encontrado morto em Linhares era motorista de aplicativo

O homem encontrado morto às margens da BR 101 Norte, em Linhares, na noite da última quarta-feira (30) foi identificado como Pablo Cangussu Bergamim, de 39 anos. Ele era motorista de aplicativo e foi assassinado após atender a uma corrida. Ele foi encontrado já sem vida na estrada para a comunidade de Jataíba. O carro dele, um Chevrolet Onix e outros pertences foram levados – o veículo foi localizado pela PRF e três pessoas acabaram detidas por receptação.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, conversou com a família do Pablo. Por ligação, disseram que, por volta da meia-noite de quarta-feira (30), ele saiu de casa para fazer uma corrida para alguns conhecidos. Após o serviço, ele teria aceitado outro chamado. Essa foi a última informação que a família recebeu dele ainda em vida.
O corpo dele só foi encontrado no dia seguinte. Ainda segundo os familiares, a polícia ainda não informou qual foi a causa da morte, mas contou que a vítima foi encontrada com as mãos amarradas.
Nas redes sociais, Pablo mostrava as atividades do cotidiano dele aos seguidores. Além de trabalhar como motorista de aplicativo, ele realizava serviços como eletricista domiciliar.
Carro localizado e prisões
Um casal e uma mulher foram presos no Centro de Linhares, na noite dessa quinta-feira (31), durante as investigações da Polícia Civil sobre a morte de Pablo.
As investigações apontaram que o automóvel, um Chevrolet Onix, estaria estacionado em frente à Praça Régis Bittencourt, localizada na entrada da cidade, após a Ponte Joaquim Calmon, também conhecida pela pista de skate. A informação foi encaminhada para a Polícia Rodoviária Federal, que foi até o local e encontrou o automóvel trancado.
Um casal que estava perto foi perguntado pelos agentes e alegou não saber quem estacionou o veículo. Uma mulher, também próxima, relatou que o casal teria chegado até o lugar no Chevrolet Onix e escondido a chave ao ver a viatura policial se aproximando.
A corporação localizou a chave que estava em uma estrutura metálica da praça. Depois, verificou que no banco do carona do automóvel havia uma haste de óculos de cor rosa, e ao lado dessas pessoas havia partes de um óculos da mesma cor.
A Polícia Civil informou que o trio foi encaminhado pela PRF até a Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. “Como não pagaram a fiança estipulada pela autoridade policial, (os suspeitos) serão encaminhados para o sistema prisional”, informou a PC.
O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Não foram dados mais detalhes sobre a linha de investigação.
Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta.