Trio é preso com carro de homem encontrado morto em estrada de Linhares

O veículo da vítima foi encontrado por agentes da PRF e pertencia a um homem que foi morto horas antes, em Linhares Crédito: Divulgação/PRF

A vítima, Pablo Cangussu Bergamim, foi encontrada morta em uma estrada na região de Bebedouro, no mesmo município, às margens da BR 101 , na altura do km 150, no fim da manhã e teve o carro localizado apenas à noite, em uma praça no Centro do município. Segundo a corporação, os suspeitos estavam próximos do veículo da vítima e foram autuados em flagrante pelo crime de receptação.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o automóvel, um Chevrolet Onix, estaria estacionado em frente à Praça Régis Bittencourt, localizada na entrada da cidade, após a Ponte Joaquim Calmon, também conhecida pela pista de skate. A informação foi encaminhada para a Polícia Rodoviária Federal, que foi até o local e encontrou o automóvel trancado.

Um casal que estava perto foi perguntado pelos agentes sobre o carro e alegou não saber quem o teria estacionado ali. Por outro lado, uma mulher, também próxima, relatou que o casal teria chegado até o lugar no Chevrolet Onix e escondido a chave ao ver a viatura policial se aproximando.

A corporação localizou a chave que estava em uma estrutura metálica da praça. Depois, verificou que no banco do carona do automóvel havia uma haste de óculos de cor rosa, e ao lado dessas pessoas havia partes de um óculos da mesma cor.

A Polícia Civil informou que o trio foi encaminhado pela PRF até a Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. “Como não pagaram a fiança estipulada pela autoridade policial, (os suspeitos) serão encaminhados para o sistema prisional”, informou a PC. O caso segue sendo investigado da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Não foram dados mais detalhes sobre a linha de investigação.