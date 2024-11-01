Jovem é executado à queima-roupa dentro de bar em Colatina; vídeo

Um jovem de 21 anos foi assassinado, e um adolescente, de 13 anos, acabou ferido após um suspeito armado atirar várias vezes dentro de um bar do bairro Bela Vista, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite da última quinta-feira (31). Segundo a Polícia Militar , Wallace Marriel foi atingido por cinco tiros e foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima não corre risco de morte.

Uma câmera de segurança dentro do bar mostra a movimentação de várias pessoas do lado de fora do estabelecimento. Wallace está no interior, e surge de trás do balcão, conversando aparentemente com alguém. Nesse momento, o suspeito saca a arma e atira várias vezes. É possível ver uma mulher ao lado, com uma criança de colo, e ela tenta protegê-la. A PM foi informada sobre a morte do jovem na manhã desta sexta-feira (1º).

Um dos disparos atingiu o adolescente, que foi socorrido e levado para o Hospital São José. Na unidade, ele relatou aos policiais que estava no local com a vítima, e afirmou que o suspeito chegou atirando. Ninguém soube informar quem seria o atirador. Conforme boletim de ocorrência da PM, Wallace tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.