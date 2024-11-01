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Bairro Bela Vista

Jovem é executado à queima-roupa dentro de bar em Colatina; vídeo

Jovem de 21 anos foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos; um adolescente de 13 anos também acabou baleado

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:22

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 nov 2024 às 12:22
Um jovem de 21 anos foi assassinado, e um adolescente, de 13 anos, acabou ferido após um suspeito armado atirar várias vezes  dentro de um bar do bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, Wallace Marriel foi atingido por cinco tiros e foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima não corre risco de morte.
Uma câmera de segurança dentro do bar mostra a movimentação de várias pessoas do lado de fora do estabelecimento. Wallace está no interior, e surge de trás do balcão, conversando aparentemente com alguém. Nesse momento, o suspeito saca a arma e atira várias vezes. É possível ver uma mulher ao lado, com uma criança de colo, e ela tenta protegê-la. A PM foi informada sobre a morte do jovem na manhã desta sexta-feira (1º).
Um dos disparos atingiu o adolescente, que foi socorrido e levado para o Hospital São José. Na unidade, ele relatou aos policiais que estava no local com a vítima, e afirmou que o suspeito chegou atirando. Ninguém soube informar quem seria o atirador. Conforme boletim de ocorrência da PM, Wallace tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas.
Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

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