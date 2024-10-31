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Jatibocas

Temporal provoca alagamento no interior de Itarana

Publicado em

31 out 2024 às 18:15
Em cerca de 15 minutos, um temporal deixou alagada uma área de festa da localidade de Jatibocas, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (31). De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Charles Antonio Nascimento, foram aproximadamente 70 mm de precipitação. Não houve vítimas e ninguém precisou sair de casa.
Houve registro também de cerca de 60 mm em Alto Santa Rosa e de 40 mm em Alto Santa Joana, outras localidades itaranenses. Todas ficam em uma região de montanhas, onde a população é predominantemente de descendência pomerana, e em algumas partes chegam até a mil metros acima do nível do mar.
Na região central de Itarana choveu menos, cerca de 15 mm, mas há registro de raios e trovões. Segundo Charles, a cidade está sob alerta de fortes chuvas até o próximo domingo (3).
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Vinícius Lodi

Repórter / [email protected]
Vinícius Lodi
Sul do ES

BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)

Publicado em 15/04/2026 às 20:17

A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16), segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.


Segundo a concessionária que administra a via, a detonação de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101 Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de 2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa normalização do tráfego.


A atividade será executada por meio de técnica de fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Publicado em 15/04/2026 às 20:07

Um homem de 56 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 64 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com as informações da polícia, ele teria ofendido e agredido fisicamente a vítima dentro da residência da família.


A violência, segundo a polícia, só foi interrompida após a intervenção de familiares. Após o crime, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, mas acabou localizado amarrado em uma rua e depois foi encaminhado à delegacia.


A vítima, que sofre de problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson e depressão, não teve condições de prestar depoimento devido ao estado físico e emocional no momento da ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema prisional. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Problemas na estrutura

Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Publicado em 15/04/2026 às 19:03

Uma casa no bairro São Vicente foi demolida nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, após o imóvel apresentar risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil do município, a residência ameaçava cair e danificar outras próximas, além de um posto de saúde também perto.

 

A Defesa Civil de Afonso Cláudio informou que o imóvel apresentava rachaduras, instabilidade do solo pelo excesso de umidade e comprometimento da fundação. Após uma visita técnica no dia 31 de março deste ano, o local foi interditado.

 

Um casal vivia na residência, e, segundo o órgão, hoje está morando em outra residência na cidade e inscritos para recebimento de moradia popular junto à Secretaria de Assistência Social da prefeitura. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Horas após o crime

Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Publicado em 15/04/2026 às 17:47
Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia de Barra de São Francisco Gazeta Norte

Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime. 


Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada. 

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime em Laranjeiras

Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Publicado em 15/04/2026 às 17:29

Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.


Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Dados do Inmet

Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:55
Vista do alto de Santa Teresa, no ES
Vista do alto de Santa Teresa, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, registrou 13,8°C na madrugada desta quarta-feira (15) e bateu recorde de frio do outono de 2026 no Estado até o momento. O dado foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Segundo o meteorologista do Inmet, Lucas Alberto Fumagalli Coelho, o município liderou as menores temperaturas no período recente. Na sequência aparece Venda Nova do Imigrante, com 13,9°C registrados também nesta quarta-feira e que, de acordo com o órgão, já vinha de uma sequência de noites frias e registrou 14,1°C na terça-feira (14), mantendo o padrão de queda nos termômetros na região serrana.
Outras cidades capixabas também tiveram as menores temperaturas do ano nesta quarta-feira, como Afonso Cláudio (14,9°C), Alegre (16,6°C), Marilândia (17,4°C), Presidente Kennedy (19,2°C) e Vila Velha (19,3°C). 
Apesar do destaque recente, o recorde de menor temperatura de 2026 no Espírito Santo ainda pertence a Venda Nova do Imigrante, que marcou 13,6°C no dia 15 de janeiro.De acordo com o Inmet, o episódio desta quarta-feira chama atenção pela concentração de temperaturas mais baixas em diferentes regiões do Estado, especialmente na região serrana, típica por registrar os menores índices térmicos capixabas.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Zumbi dos Palmares

Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas

Publicado em 15/04/2026 às 11:33
Um furto de bicicleta elétrica terminou em espancamento na tarde de terça-feira (14), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O suspeito do crime, identificado como Roque Sílvio Santos de Jesus, de 34 anos, foi agredido por traficantes ao tentar trocar o objeto por drogas.
Segundo a Polícia Militar, um jovem de 20 anos acionou o Ciodes (190) após ter a bicicleta furtada e reconhecer o suspeito, que seria morador da região. Ele encontrou Roque saindo de um beco com o veículo.
O homem estava ferido e foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Ele confessou que foi vítima de agressão ao tentar negociar a bicicleta em um ponto de tráfico.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Pegou e correu

Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:13
Crime aconteceu na Rua Liberdade, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha
Bairro Dom João Batista, em Vila Velha, onde adolescente teve o celular roubado por homem que pediu pra ser ver pela câmera do aparelho Crédito: Ramon Porto
Um jovem identificado como Daniel Emanuel Jesus Rodrigues Souza, de 22 anos, foi preso após roubar o celular de um adolescente, de 12 anos, na noite de terça-feira (14), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pediu o aparelho emprestado para a vítima sob o pretexto de verificar a própria aparência, alegando que tinha um compromisso. No entanto, assim que recebeu o celular, fugiu correndo.
O pai do adolescente conseguiu rastrear a localização do aparelho e encontrou o suspeito na Avenida Jerônimo Monteiro. Com o apoio de um policial penal que passava pela região, eles conseguiram abordar o jovem e recuperar o celular.
Daniel Emanuel foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por furto e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Evasão de presídio

Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:56
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Um guardador de carros de 40 anos, que estava foragido da Justiça havia quase quatro anos, foi preso no último domingo (12) na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ele foi identificado por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial instaladas em um totem de segurança pública na região. O nome do homem não foi divulgado.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o alerta foi emitido para a equipe do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que acionou uma viatura e acompanhou a movimentação do suspeito em tempo real. Quando os policiais chegaram ao local, o homem tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi contido e detido.
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Forgido da Justiça atuava como guardador de carros na região da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele havia fugido em agosto de 2022 da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, onde cumpria pena por roubo.
Segundo dados da Sesp, o uso de câmeras com reconhecimento facial, aliado aos totens de segurança, já contribuiu para a prisão de 738 foragidos no Espírito Santo por diferentes crimes, como tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e estupro.
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Wanessa Scardua

Editora / [email protected]
Wanessa Scardua
"Ajuruetê II"

Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:02
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (15), a operação Ajuruetê II, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres no Estado do Espírito Santo.
O nome da operação faz referência ao termo “ajuruetê”, de origem indígena, utilizado para designar aves da fauna brasileira, especialmente espécies conhecidas por sua vocalização característica, em alusão ao objeto da investigação. A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
As investigações têm como foco a apuração de condutas relacionadas à captura, manutenção irregular e comercialização de espécimes da fauna silvestre, bem como à utilização de documentos supostamente irregulares para conferir aparência de legalidade a esses animais.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari, Serra e Cariacica, expedidos pela Justiça competente, com o objetivo de reunir elementos de prova, identificar outros possíveis envolvidos e interromper as atividades investigadas. As condutas apuradas poderão, em tese, caracterizar crimes relacionados à falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistemas oficiais, associação criminosa e crimes contra o meio ambiente.
A Polícia Federal destaca que as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos.
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Redação de A Gazeta

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