Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Noite de terror na Serra termina com 4 pessoas mortas e outras 3 feridas a tiros

Os casos foram registrados em Serra Dourada III, Serra Sede e Novo Horizonte

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 12:48

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

02 nov 2024 às 12:48
Noite de crime termina com quatro mortos e três feridos na Serra.
Noite de crime termina com quatro mortos e três feridos na Serra. Crédito: Divulgação
A noite de sexta-feira (1º) e madrugada deste sábado (2) foram marcadas pela violência em diferentes bairros na Serra. Os ataques a tiros e confrontos terminaram com a morte de quatro pessoas e outras três ficaram feridas. Os casos foram registrados em Serra Dourada III, Serra Sede e Novo Horizonte.

Jovens assassinados em Serra Dourada III

A noite de terror no município começou por volta das 19h30 de sexta-feira (02), quando os agentes da Polícia Militar foram acionados para verificar a informação de que dois indivíduos haviam sido baleados no bairro Serra Dourada III, Serra. João Vítor Muniz dos Santos, 19 anos e Gustavo Rangel do Oliveira Ferreira, de 14 anos, foram assassinados com diversos tiros.
Segundo a PM, ao chegar no local, os agentes encontraram os jovens caídos em uma calçada e já sem vida. Outro jovem de 19 anos que estava no local também foi baleado. Ele foi socorrido pelos próprios moradores, levado para UPA de Serra Sede e depois foi transferido para o Hospital Estadual Dr Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internado.
Um familiar de Gustavo contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o adolescente não era envolvido com o tráfico, mas era amigo de outras pessoas envolvidas. O parente ainda informou que a avó de Gustavo pediu que ele não saísse de casa naquela noite, mas ele desobedeceu.
Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Jovem morto em Serra Sede

Por volta das 3h da madrugada de sábado (2), a violência continuou, mas agora no bairro Serra Sede, em frente a uma casa de shows. No momento do crime, acontecia uma festa e haviam diversas pessoas na rua, quando dois suspeitos chegaram em uma moto. Um deles desceu, seguiu em direção a um grupo e abriu fogo. Veja no vídeo abaixo.
Caio Borges, de 20 anos, foi atingido por vários disparos e morreu na hora. A família dele contou para polícia, que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Outros dois homens foram atingidos pelos disparos. Um de 39 levou um tiro na cabeça e outro  de 18 anos foi atingido nas costas. Eles foram socorridos e levados para UPA de Centro da Serra.
O repórter Diony Silva esteve no local e encontrou vários pinos de cocaína espalhados pelo chão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que ambos os casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito, das duas ocorrências, foi detido e detalhes das investigações não serão divulgados no momento.

Confronto entre policiais e suspeitos termina em morte

Ainda na noite de sexta-feira (01), um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um homem, no bairro Novo Horizonte, Serra. Segundo a PM, os agentes ainda encontraram drogas e armas no local.
Durante o patrulhamento, os militares avistaram seis indivíduos, sendo alguns armados e outros carregando mochilas e sacolas. De acordo com a PM, ao notarem a aproximação dos agentes, os suspeitos atiram contra os policiais, que revidaram a agressão.
Após cessarem os disparos, um suspeito baleado foi encontrado caído atrás de um arbusto. Ele estava com uma pistola 9mm com cinco munições. A Polícia Militar ainda informou que o homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr Jayme dos Santos Neves, onde deu entrada com vida, contudo ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Posteriormente, a polícia foi informada que suspeitos com lanternas estariam vasculhando o local do confronto. Conforme a PM, algumas equipes retornaram ao local, porém os indivíduos fugiram. Com o auxílio do cão Apollo, os agentes apreenderam:
  • 1 pistola 9mm com carregador
  • 2 carregadores sobressalentes com 12 munições cada
  • 1 carregador de submetralhadora com oito munições 9mm
  • 35 pinos de cocaína
  • 33 unidades de haxixe
  • 4 buchas de maconha
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Serra. As armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Veja Também

Mulher é presa ao levar drogas para o marido no presídio de Cachoeiro

Polícia procura 3º suspeito de participar de morte de motorista de app em Linhares

PM investiga vídeo que mostra policial batendo na cara de homem em João Neiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Crimes Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados