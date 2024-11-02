Noite de terror na Serra termina com 4 pessoas mortas e outras 3 feridas a tiros

Noite de crime termina com quatro mortos e três feridos na Serra. Crédito: Divulgação

A noite de sexta-feira (1º) e madrugada deste sábado (2) foram marcadas pela violência em diferentes bairros na Serra. Os ataques a tiros e confrontos terminaram com a morte de quatro pessoas e outras três ficaram feridas. Os casos foram registrados em Serra Dourada III, Serra Sede e Novo Horizonte.

Jovens assassinados em Serra Dourada III

A noite de terror no município começou por volta das 19h30 de sexta-feira (02), quando os agentes da Polícia Militar foram acionados para verificar a informação de que dois indivíduos haviam sido baleados no bairro Serra Dourada III, Serra. João Vítor Muniz dos Santos, 19 anos e Gustavo Rangel do Oliveira Ferreira, de 14 anos, foram assassinados com diversos tiros.

Segundo a PM, ao chegar no local, os agentes encontraram os jovens caídos em uma calçada e já sem vida. Outro jovem de 19 anos que estava no local também foi baleado. Ele foi socorrido pelos próprios moradores, levado para UPA de Serra Sede e depois foi transferido para o Hospital Estadual Dr Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internado.

Um familiar de Gustavo contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o adolescente não era envolvido com o tráfico, mas era amigo de outras pessoas envolvidas. O parente ainda informou que a avó de Gustavo pediu que ele não saísse de casa naquela noite, mas ele desobedeceu.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Jovem morto em Serra Sede

Por volta das 3h da madrugada de sábado (2), a violência continuou, mas agora no bairro Serra Sede, em frente a uma casa de shows. No momento do crime, acontecia uma festa e haviam diversas pessoas na rua, quando dois suspeitos chegaram em uma moto. Um deles desceu, seguiu em direção a um grupo e abriu fogo. Veja no vídeo abaixo.

Caio Borges, de 20 anos, foi atingido por vários disparos e morreu na hora. A família dele contou para polícia, que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Outros dois homens foram atingidos pelos disparos. Um de 39 levou um tiro na cabeça e outro de 18 anos foi atingido nas costas. Eles foram socorridos e levados para UPA de Centro da Serra.

O repórter Diony Silva esteve no local e encontrou vários pinos de cocaína espalhados pelo chão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que ambos os casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito, das duas ocorrências, foi detido e detalhes das investigações não serão divulgados no momento.

Confronto entre policiais e suspeitos termina em morte

Ainda na noite de sexta-feira (01), um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um homem, no bairro Novo Horizonte, Serra. Segundo a PM, os agentes ainda encontraram drogas e armas no local.

Durante o patrulhamento, os militares avistaram seis indivíduos, sendo alguns armados e outros carregando mochilas e sacolas. De acordo com a PM, ao notarem a aproximação dos agentes, os suspeitos atiram contra os policiais, que revidaram a agressão.

Após cessarem os disparos, um suspeito baleado foi encontrado caído atrás de um arbusto. Ele estava com uma pistola 9mm com cinco munições. A Polícia Militar ainda informou que o homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr Jayme dos Santos Neves, onde deu entrada com vida, contudo ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Posteriormente, a polícia foi informada que suspeitos com lanternas estariam vasculhando o local do confronto. Conforme a PM, algumas equipes retornaram ao local, porém os indivíduos fugiram. Com o auxílio do cão Apollo, os agentes apreenderam:

1 pistola 9mm com carregador

2 carregadores sobressalentes com 12 munições cada

1 carregador de submetralhadora com oito munições 9mm

35 pinos de cocaína

33 unidades de haxixe

4 buchas de maconha

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Serra. As armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.