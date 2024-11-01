PM investiga vídeo que mostra policial batendo na cara de homem em João Neiva
Circula nas redes sociais o vídeo de um homem agredido por um policial militar com três tapas no rosto dentro de um bar, no município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Não há confirmação sobre quando o fato ocorreu, embora a filmagem mostre a data do dia 20 de outubro de 2024 nas imagens da câmera de segurança.
No vídeo, é possível perceber a presença de um homem com uma roupa azul fazendo uso de uma bebida não identificada conversando com outras pessoas que se encontravam no estabelecimento. Dois policiais chegam e abordam o indivíduo com uma conversa e apontando para o homem. Segundo o relato de um dos policiais no vídeo, o indivíduo agredia a própria mãe.
A gravação mostra o momento da agressão (veja no vídeo acima).
“Eu vou falar com você e vou explicar só uma coisa, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se você voltar a dar alteração na casa da sua mãe, querendo bater nela, que é uma senhora de idade, de cama […]”, diz o policial.
E nesse momento, um dos policiais agride o homem com três tapas no rosto e o indivíduo vai ao chão.
“É isso que você merece, por querer bater em sua mãe. É isso que você merece. Você volta a dar alteração na casa da sua mãe, uma senhora acamada, que eu vou te prender. Você entendeu o que eu estou te falando? Volta a alterar o meu serviço, que você vai ver a desgraça que eu vou fazer com você”, afirma o policial.
Em seguida, o policial cumprimenta as pessoas que estão no bar e se retira do local.
O que diz a PM
Em nota, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento das imagens e instaurou procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias relacionadas à situação.
O que diz Associação
A reportagem procurou a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militares do Estado do Espírito Santo (ASPRA-ES) que, por nota, informou que não tem informações sobre o caso.