Your browser does not support the audio element. PM investiga vídeo que mostra policial batendo na cara de homem em João Neiva

Circula nas redes sociais o vídeo de um homem agredido por um policial militar com três tapas no rosto dentro de um bar, no município de João Neiva , no Norte do Espírito Santo. Não há confirmação sobre quando o fato ocorreu, embora a filmagem mostre a data do dia 20 de outubro de 2024 nas imagens da câmera de segurança.

No vídeo, é possível perceber a presença de um homem com uma roupa azul fazendo uso de uma bebida não identificada conversando com outras pessoas que se encontravam no estabelecimento. Dois policiais chegam e abordam o indivíduo com uma conversa e apontando para o homem. Segundo o relato de um dos policiais no vídeo, o indivíduo agredia a própria mãe.

A gravação mostra o momento da agressão (veja no vídeo acima).

“Eu vou falar com você e vou explicar só uma coisa, você presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se você voltar a dar alteração na casa da sua mãe, querendo bater nela, que é uma senhora de idade, de cama […]”, diz o policial.

E nesse momento, um dos policiais agride o homem com três tapas no rosto e o indivíduo vai ao chão.

“É isso que você merece, por querer bater em sua mãe. É isso que você merece. Você volta a dar alteração na casa da sua mãe, uma senhora acamada, que eu vou te prender. Você entendeu o que eu estou te falando? Volta a alterar o meu serviço, que você vai ver a desgraça que eu vou fazer com você”, afirma o policial.

Em seguida, o policial cumprimenta as pessoas que estão no bar e se retira do local.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento das imagens e instaurou procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias relacionadas à situação.

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