Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denúncia

"Chupa-cabra": dispositivo que copia dados bancários é achado em Vitória

Denúncia foi feita após suspeito instalar o aparelho em um caixa eletrônico na Praia do Canto

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 14:27

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 nov 2024 às 14:27
Uma equipe da Guarda Municipal de Vitória encontrou um dispositivo que copia dados de cartões na boca de um caixa eletrônico em uma agência bancária localizada na Praia do Canto, na manhã deste domingo (3). O 'chupa-cabra', como é conhecido, foi identificado pela equipe e retirado imediatamente.
Segundo o inspetor Albert, foi feita uma denúncia anônima sobre um suspeito que estava instalando o dispositivo. "Fomos acionados para esse atendimento, pois um cliente do banco entrou em contato pelo 190 informando que um indivíduo, sem uniforme e identificação, instalou um dispositivo no acesso do caixa eletrônico. Quando chegamos, porém, este suspeito não estava mais no local", contou.
"Entregamos o material na delegacia para que, posteriormente, seja apurado pelas autoridades competentes quem é o autor e se isso já vinha sendo realizado anteriormente", finalizou.
A reportagem demandou a Caixa Econômica Federal caso queira se manifestar sobre o episódio. O texto será atualizado quando houver retorno.
Procurada pela reportagem, a Caixa, em nota, ressaltou que realiza monitoramento constante para evitar ações do tipo nas agências bancárias.  Confira abaixo o posicionamento do banco.

Nota da Caixa

A CAIXA informa que monitora ininterruptamente suas salas de autoatendimento e, quando identificada ação criminosa em seus equipamentos, as medidas cabíveis são adotadas, inclusive com atuação conjunta com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública, objetivando o combate a fraudes e golpes. 

Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes. Como parte da atuação na prevenção dessas ocorrências, a CAIXA realiza constantemente ações de orientação e esclarecimento a seus clientes por meio de seus canais de atendimento, sítio eletrônico e redes sociais.

O banco orienta os seus clientes a não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso o cartão fique preso na máquina, o cliente deve informar o fato a um empregado da CAIXA devidamente identificado. Se a agência estiver fechada, o cliente deve entrar em contato com a central de atendimento da CAIXA pelo 0800 104 0104 para que sejam tomadas as providências, como o bloqueio temporário ou o cancelamento com reemissão. 

Os clientes não devem fornecer suas senhas ou outros dados de acesso a terceiros, ou em sites, ou aplicativos não oficiais, bem como, em ligações telefônicas.

Cuidados a serem observados:
  • Não forneça senhas ou outros dados de acesso em sites, ou aplicativos não oficiais, bem como em ligações telefônicas;
  • Mantenha seu corpo próximo ao equipamento do autoatendimento e fique atento se não há pessoas observando a operação; redobre os cuidados ao digitar suas senhas de números e sílabas;
  • Não saia da frente do terminal antes dele voltar a apresentar a tela inicial;
  • Siga somente as orientações que constam na tela do equipamento exibidas durante a transação;
  • Não permita que ninguém manuseie seu cartão, e lembre-se de retirá-lo do equipamento após finalizada a operação;
  • Mais informações podem ser consultadas no site do banco na internet www.caixa.gov.br/seguranca, onde o cliente pode pesquisar as principais dicas e orientações de segurança com relação a diversos assuntos relacionados à atividade bancária, entre elas como resguardar senhas e se proteger contra fraudes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal guarda municipal Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados