"Chupa-cabra": dispositivo que copia dados bancários é achado em Vitória

A CAIXA informa que monitora ininterruptamente suas salas de autoatendimento e, quando identificada ação criminosa em seus equipamentos, as medidas cabíveis são adotadas, inclusive com atuação conjunta com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública, objetivando o combate a fraudes e golpes.

Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes. Como parte da atuação na prevenção dessas ocorrências, a CAIXA realiza constantemente ações de orientação e esclarecimento a seus clientes por meio de seus canais de atendimento, sítio eletrônico e redes sociais.

O banco orienta os seus clientes a não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso o cartão fique preso na máquina, o cliente deve informar o fato a um empregado da CAIXA devidamente identificado. Se a agência estiver fechada, o cliente deve entrar em contato com a central de atendimento da CAIXA pelo 0800 104 0104 para que sejam tomadas as providências, como o bloqueio temporário ou o cancelamento com reemissão.

Os clientes não devem fornecer suas senhas ou outros dados de acesso a terceiros, ou em sites, ou aplicativos não oficiais, bem como, em ligações telefônicas.