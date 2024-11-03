"Chupa-cabra": dispositivo que copia dados bancários é achado em Vitória

Nota da Caixa
A CAIXA informa que monitora ininterruptamente suas salas de autoatendimento e, quando identificada ação criminosa em seus equipamentos, as medidas cabíveis são adotadas, inclusive com atuação conjunta com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública, objetivando o combate a fraudes e golpes.
Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes. Como parte da atuação na prevenção dessas ocorrências, a CAIXA realiza constantemente ações de orientação e esclarecimento a seus clientes por meio de seus canais de atendimento, sítio eletrônico e redes sociais.
O banco orienta os seus clientes a não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso o cartão fique preso na máquina, o cliente deve informar o fato a um empregado da CAIXA devidamente identificado. Se a agência estiver fechada, o cliente deve entrar em contato com a central de atendimento da CAIXA pelo 0800 104 0104 para que sejam tomadas as providências, como o bloqueio temporário ou o cancelamento com reemissão.
Os clientes não devem fornecer suas senhas ou outros dados de acesso a terceiros, ou em sites, ou aplicativos não oficiais, bem como, em ligações telefônicas.
- Não forneça senhas ou outros dados de acesso em sites, ou aplicativos não oficiais, bem como em ligações telefônicas;
- Mantenha seu corpo próximo ao equipamento do autoatendimento e fique atento se não há pessoas observando a operação; redobre os cuidados ao digitar suas senhas de números e sílabas;
- Não saia da frente do terminal antes dele voltar a apresentar a tela inicial;
- Siga somente as orientações que constam na tela do equipamento exibidas durante a transação;
- Não permita que ninguém manuseie seu cartão, e lembre-se de retirá-lo do equipamento após finalizada a operação;
- Mais informações podem ser consultadas no site do banco na internet www.caixa.gov.br/seguranca, onde o cliente pode pesquisar as principais dicas e orientações de segurança com relação a diversos assuntos relacionados à atividade bancária, entre elas como resguardar senhas e se proteger contra fraudes.