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Nova Palestina

Jovem é assassinado a tiros na região de São Pedro, em Vitória

Publicado em

30 dez 2023 às 10:25
Bairro Nova Palestina, em Vitória, onde houve perseguição e tiros
Bairro Nova Palestina, em Vitória, onde jovem foi assassinado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite de sexta-feira (29) no bairro Nova Palestina, na região de São Pedro, em Vitória. Conforme informações da Polícia Militar, os autores do crime estavam em uma motocicleta. 
Ainda segundo a PM, uma equipe foi acionada na noite de sexta para verificar uma ocorrência de homicídio e, ao chegar ao bairro, se deparou com o jovem caído no chão, após ser baleado, e já sem vida. A Polícia Civil foi comunicada do assassinato e, em nota, afirma à reportagem que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
A nota indica que nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento. O corpo do jovem, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finaliza a PC, na nota.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Motociclista de 18 anos morre em acidente na BR-393, em Muqui

Publicado em 06/08/2026 às 18:04
Jovem sofre acidente de moto e morre na BR 393 em Muqui
Jovem sofre acidente de moto e morre na BR 393 em Muqui Redes sociais

Um motociclista de 18 anos morreu após sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira (6), no km 15,6 da BR 393, na região de Recreio, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motocicleta teria perdido o controle da direção, saído da pista e colidido contra um objeto fixo.


As circunstâncias do acidente serão investigadas. O motociclista chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância durante o atendimento.


A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Motociclista morre em acidente com caminhão em Santa Teresa

Publicado em 06/08/2026 às 15:51
Equipe do Samu confirmou morte da vítima no local.
Uma equipe do Samu/192 passava pelo local no momento do acidente Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente na ES 261, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da direção em uma curva e bateu na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário.


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) passava pelo local no momento do acidente e constatou a morte do motociclista. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Santa Teresa.


De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. O nome e a idade do motociclista não foram divulgados. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Foragido

Condenado por estupro de vulnerável no ES é preso na divisa de Minas Gerais

Publicado em 06/08/2026 às 15:43
Delegacia de Guaçuí, sob o comando do Delegado Messias Sirtuli, teve o apoio da Delegacia de Manhumirim e da Polícia Militar de Minas Gerais
Delegacia de Guaçuí, sob o comando do Delegado Messias Sirtuli, teve o apoio da Delegacia de Manhumirim e da Polícia Militar de Minas Gerais Polícia Civil

Um homem de 43 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso na quarta-feira (5), no Córrego dos Tavares, na divisa entre os municípios de Manhumirim e Martins Soares, em Minas GeraisSegundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o crime foi cometido em 2020, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó capixaba.


A prisão foi realizada durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo, da Delegacia de Manhumirim e da Polícia Militar de Minas Gerais para cumprir o mandado de prisão. Conforme a corporação, o homem foi condenado a nove anos de prisão por estuprar uma sobrinha da companheira à época dos fatos.


Segundo a Polícia Civil, o condenado não resistiu à prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. Em seguida, foi levado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Carro é flagrado a 184 km/h no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 06/08/2026 às 15:26
Carro flagrado a 184 km/h em rodovia na Serra
Carro flagrado a 184 km/h na Serra Divulgação/PRF

Um carro foi flagrado a 184 km/h no Contorno do Mestre Álvaro, na BR 101, na Serra, na manhã desta quinta-feira (6). O trecho tem velocidade máxima permitida de 80 km/h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a infração é considerada gravíssima e aumenta o risco de acidentes.


No mesmo ponto, outros 285 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade durante a fiscalização realizada nesta quinta-feira. A PRF alerta que o excesso de velocidade está entre os principais fatores relacionados a acidentes graves.


 "Reduz o tempo de reação do motorista, aumenta a distância necessária para frenagem e potencializa a gravidade das colisões", informou a corporação.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Vitória

Parque da Fonte Grande completa 40 anos com programação especial nesta sexta (7)

Publicado em 06/08/2026 às 15:08

O Parque Natural Municipal da Fonte Grande, em Vitória, comemora 40 anos nesta sexta-feira (7) com uma programação gratuita aberta ao público. As atividades acontecem das 8h às 12h e incluem exposição de arte, contação de histórias, caminhada e plantio de mudas.


Organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a programação começa às 8h, com o acolhimento dos participantes na sede do parque. Em seguida, será aberta a exposição "Sob o Olhar da Infância: A Magia da Fonte Grande em Tintas, Cores e Afetos", que reúne obras produzidas por estudantes do CMEI Geisla Militão.


Logo depois, acontece a contação de histórias "Mais uma vez a Fonte Grande: A origem contada em cena". A celebração ainda terá um momento especial de homenagem, pois estudantes cantarão os parabéns pelos 40 anos do Parque da Fonte Grande.


Na segunda parte da programação, os participantes seguirão pela "Caminhada da Memória", percorrendo a Estrada Tião Sá. O encerramento será marcado pelo mutirão "Semeando no presente: 40 anos, 40 vidas verdes", com o plantio simbólico de 40 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Bairro Caratoíra

Homem é preso após invadir casa de PM e ser contido por vizinhos em Vitória

Publicado em 06/08/2026 às 13:59
Patrick Muniz do Carmo Nascimento foi flagrado tentando entrar na casa de um policial militar
 TV Gazeta

Um homem de 42 anos foi preso após tentar invadir a casa de um soldado da Cavalaria da Polícia Militar no bairro Caratoíra, em Vitória. O caso aconteceu na quarta-feira (5). Identificado como Patrick Muniz do Carmo Nascimento, ele foi contido e agredido por moradores da região antes da chegada da polícia.


Segundo informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, apenas a filha adolescente do policial estava na residência no momento da invasão. O suspeito quebrou uma janela para entrar no imóvel, e a jovem começou a gritar por socorro. Ao ouvirem os pedidos de ajuda, vizinhos foram até o local e imobilizaram o homem.


De acordo com o boletim de ocorrência, o soldado foi informado sobre o ocorrido, foi até a residência e pediu aos moradores que interrompessem as agressões até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.


Quando os policiais chegaram, encontraram apenas o suspeito ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, recebeu atendimento médico e teve alta logo depois.


Polícia Civil informou que Patrick foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por violação de domicílio e dano qualificado. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Patrick e mantém este espaço aberto para um posicionamento.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Barra do Sahy

Casal é preso suspeito de usar bar, restaurante e casa para o tráfico em Aracruz

Publicado em 06/08/2026 às 13:30
Ação aconteceu no bairro Barra do Sahy
Além da prisão do casal, foram apreendidos drogas, arma de fogo, dinheiro e equipamentos eletrônicos Crédito: Divulgação | PMES

Um homem de 32 anos e uma mulher de 40 foram presos por suspeita de utilizar uma residência e dois estabelecimentos comerciais para armazenar e comercializar drogas no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu na quarta-feira (5), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do casal e em um bar e um restaurante ligados aos investigados.


Segundo a Polícia Militar, os dois integravam um esquema de tráfico de drogas na região. Durante as buscas, os policiais apreenderam 56 mudas de cannabis, além de porções de drogas, uma arma de fogo, munições, materiais utilizados para embalar entorpecentes e equipamentos eletrônicos.


Também foram apreendidos R$ 5.930 em dinheiro, R$ 200 em notas falsas e um veículo que, segundo a PM, era utilizado com frequência no transporte de drogas. O automóvel foi removido para um pátio credenciado.


Os militares ainda retiraram uma câmera de monitoramento instalada em um poste às margens da Rodovia ES 010, que, conforme a corporação, era usada para auxiliar a atividade criminosa.


Em nota, a Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), enquanto a mulher foi levada para o Centro Prisional Feminino.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime em 2023

Procurado por atentado que deixou morto e dois feridos é detido em Vitória

Publicado em 06/08/2026 às 11:58

Errata

06/08/2026

A Polícia Militar divulgou equivocadamente o nome e a foto do suspeito mas, cerca de 25 minutos depois, informou que o material deveria ser desconsiderado. Entretanto, o conteúdo que estava em produção foi publicado antes que fosse visto o pedido da polícia. A Secretaria de Segurança Pública alertou sobre a divulgação e o aviso de desconsideração, explicando que o mandado de prisão contra o suspeito não estava mais válido porque há um alvará de soltura em favor do homem. Diante disso, o nome e a foto foram retirados da publicação.

Um jovem de 24 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital. 


Uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de um suspeito que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O homem foi levado para a delegacia, onde foi constatado que o mandado de prisão não era mais válido já que havia um alvará de soltura para ele.


Segundo a corporação, o suspeito seria um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Polícia

Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta na zona rural de Linhares

Publicado em 06/08/2026 às 11:57

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros por dois suspeitos em uma motocicleta na região do Córrego do Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Valci Alves dos Santos e encontrada sem vida, caída em frente a um supermercado.


Testemunhas contaram aos militares que uma motocicleta se aproximou do jovem e o passageiro efetuou diversos disparos contra ele. Um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido pelos tiros. A PM não informou se havia pessoas dentro do veículo no momento do ataque.


O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Publicado em 06/08/2026 às 10:29
Ele trabalhava como terceirizado em uma empresa que prestava serviços à Polimix Concretos.
José Raimundo, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos. Acervo familiar

Um trabalhador de 49 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma empresa de concretos no bairro Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (5). José Raimundo era morador de Linhares e atuava como montador de galpão por uma empresa terceirizada contratada para prestar serviços a uma empresa de concretos.


Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade após sofrer a descarga elétrica.


Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o irmão da vítima contou que José era uma pessoa trabalhadora e muito querida pela família. Segundo o familiar, momentos antes do acidente, o trabalhador enviou uma foto do serviço que realizava.


Ainda de acordo com o irmão, uma das vigas que aparece na imagem teria encostado em um fio de alta tensão, provocando a descarga elétrica. José chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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