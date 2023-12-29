Vendedor do ES que procurava mulher para casar é preso por violência doméstica

Carlos Antonio colocou anúncio em carro procurando mulher para casar Crédito: Arquivo pessoal

Desde setembro, Carlos Antonio já respondia a um processo judicial com base na Lei Maria da Penha, que prevê punições nos casos de violência contra a mulher. O caso tramita na 5ª Vara Criminal de Cariacica e a vítima está apenas identificada pelas iniciais e não há informações sobre os fatos que levaram o vendedor a ser processado.

Questionada sobre o vendedor, a Polícia Civil informou, por nota, que cumpriu mandado de prisão preventiva, expedido pela 5ª Vara Criminal de Cariacica, por descumprimento de medida protetiva. Carlos Antonio foi preso em Jardim da Penha, Vitória, e conduzido à Delegacia Regional do município.

"Após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", disse a PC na nota. A polícia também não divulgou detalhe sobre o crime do qual Carlos Antonio é acusado.

Um pouco antes de 21 horas, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou o ingresso do vendedor na unidade prisional. Neste sábado (30), a Sejus informou que Carlos permanece preso por conta do mandado de prisão.

Relembre

Morador de Vila Velha, a história do vendedor repercutiu, inclusive nas redes sociais, pela forma como ele se apresentava e buscava pretendentes, dizendo que poderiam ser feias e pobres porque esse também é o seu perfil.

O vendedor anunciou no próprio carro que estava procurando uma mulher para casar e rodou por Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Carlos Antonio afirmava que queria encontrar alguém para não passar o Natal sozinho, pois estava separado havia quatro meses. Agora, o número de celular que ele divulgava no cartaz, e pelo qual a reportagem tentou contato nesta sexta para conferir se alguém poderia falar em nome do vendedor, está desligado.