Polícia prende suspeito de matar motorista de ônibus em Vitória

O homem, de 21 anos, tinha duas passagens por tráfico no Espírito Santo e outras 10 na Bahia; prisão ocorreu nesta sexta (29)

Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi. (Reprodução/Fabrício Christ)

A Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos, conhecido como "Sagaz", suspeito de ser o autor do tiro que matou o motorista de ônibus, Agilson Araújo Maia, 52 anos, no dia 14 de dezembro, na rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória. A prisão ocorreu, nesta sexta-feira (29), em São Pedro, também na Capital. O nome do detido não foi informado à reportagem.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, identificou dois suspeitos, sendo um homem de 21 anos e um adolescente de 13 anos. Segundo a investigação, na manhã do dia do crime, a vítima pilotava uma moto pela rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência, quando foi abordada pelos suspeitos. Os assaltantes exigiram a moto da vítima e o homem de 21 anos atirou quatro vezes com uma arma de fabricação caseira contra o motorista, que morreu no local.

A Polícia Civil pediu a prisão temporária do suspeito maior de idade, que foi autorizada pelo Judiciário. A equipe se dirigiu até o bairro São Pedro, em Vitória, e encontrou o investigado dentro de casa. Ele não resistiu à prisão e se entregou aos policiais. Ao levantar a ficha criminal dos investigados, a equipe da delegacia constatou que o suspeito de atirar no motorista já tem duas passagens por tráfico de drogas no Espírito Santo, e pelo menos outras 10 passagens no Estado da Bahia, também pelo crime de tráfico de drogas e outros.

"O detido vai ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, a investigação segue em andamento e posteriormente o Inquérito Policial será concluído. O adolescente já está identificado e agora vamos trabalhar para concluir o Termo de Apuração de Ato Infracional para também responsabilizá-lo pelo latrocínio que vitimou o senhor Agilson", explicou o titular da DFRV, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Encontro com familiares

Na tarde desta sexta-feira (29), o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, recebeu familiares do motorista e representantes do Sindicato dos Rodoviários para informar sobre a prisão. O delegado Gustavo Ximenes, responsável pelo caso, e o agente de polícia Nilzo de Almeida participaram da reunião.

"Infelizmente, não temos como trazer o senhor Agilson de volta para sua família, mas estamos aqui para dar essa resposta, informar que o homem apontado como autor dos disparos está preso, e o menor suspeito de agir junto com ele está identificado", disse Ramalho.

Relembre o caso

O crime aconteceu por volta de 4h. A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o homem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando o crime aconteceu. Investigadores do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória informaram, na ocasião, que acreditam que tenha havido uma tentativa de roubar a moto do motorista de ônibus, que resultou na morte dele. Isso porque, na mesma região e também durante a madrugada, houve um roubo de moto.

Os investigadores suspeitam que o motorista de ônibus, quando estava passando pela rodovia, tenha sido abordado por criminosos que tentavam levar sua moto, e, ao tentar retornar com o veículo para fugir, acabou morto. Para eles, após o crime, os suspeitos fugiram sem levar nada.

Uma filha de Agilson conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que o pai trabalhou por muitos anos como motorista de ônibus e que atualmente trabalhava no setor que fiscalizava a entrada e saída dos veículos da empresa.

