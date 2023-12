Motorista de ônibus é assassinado no meio de rodovia em Vitória

Homem de 52 anos estava de moto, voltando do trabalho, quando foi morto na manhã desta quinta-feira (14), na Rodovia Serafim Derenzi; suspeita é de que ele tenha sido vítima de tentativa de roubo

A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o homem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando o crime aconteceu. Investigadores do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória informaram que acreditam que tenha havido uma tentativa de roubar a moto do motorista de ônibus, que resultou na morte dele. Isso porque, na mesma região e também durante a madrugada, houve um roubo de moto.