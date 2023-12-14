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Em Resistência

Motorista de ônibus é assassinado no meio de rodovia em Vitória

Homem de 52 anos estava de moto, voltando do trabalho, quando foi morto na manhã desta quinta-feira (14), na Rodovia Serafim Derenzi; suspeita é de que ele tenha sido vítima de tentativa de roubo

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 07:28

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 dez 2023 às 07:28
Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi
Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Reprodução/Fabrício Christ
Um motorista de ônibus, identificado como Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (14). A Polícia Civil suspeita que ele tenha sido morto durante uma tentativa de assalto. 
O crime aconteceu por volta de 4h. O trânsito no local ficou em pare e siga para o trabalho da perícia da Polícia Civil, e a rodovia foi totalmente liberada por volta de 6h40.
A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o homem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando o crime aconteceu. Investigadores do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória informaram que acreditam que tenha havido uma tentativa de roubar a moto do motorista de ônibus, que resultou na morte dele. Isso porque, na mesma região e também durante a madrugada, houve um roubo de moto.
Os investigadores suspeitam que o motorista de ônibus, quando estava passando pela rodovia, tenha sido abordado por criminosos que tentavam levar sua moto, e, ao tentar retornar com o veículo para fugir, acabou morto. Para eles, após o crime, os suspeitos fugiram sem levar nada.
Uma filha de Agilson conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que o pai trabalhou por muitos anos como motorista de ônibus e que atualmente trabalhava no setor que fiscalizava a entrada e saída dos veículos da empresa. 
A Polícia Militar informou que foi acionada, inicialmente, para verificar uma ocorrência de homicídio e no local, testemunhas contaram que a vítima estava em uma moto quando foi abordada por dois suspeitos armados em uma motocicleta. No momento da abordagem, o motorista foi baleado. 
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e  seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outros detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo do motorista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
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