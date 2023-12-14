Motorista de ônibus é assassinado no meio de rodovia em Vitória

Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Reprodução/Fabrício Christ

Um motorista de ônibus, identificado como Agilson Araújo Maia, de 52 anos foi assassinado a tiros na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Resistência, em Vitória , na madrugada desta quinta-feira (14). A Polícia Civil suspeita que ele tenha sido morto durante uma tentativa de assalto.

O crime aconteceu por volta de 4h. O trânsito no local ficou em pare e siga para o trabalho da perícia da Polícia Civil, e a rodovia foi totalmente liberada por volta de 6h40.

A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o homem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando o crime aconteceu. Investigadores do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória informaram que acreditam que tenha havido uma tentativa de roubar a moto do motorista de ônibus, que resultou na morte dele. Isso porque, na mesma região e também durante a madrugada, houve um roubo de moto.

Os investigadores suspeitam que o motorista de ônibus, quando estava passando pela rodovia, tenha sido abordado por criminosos que tentavam levar sua moto, e, ao tentar retornar com o veículo para fugir, acabou morto. Para eles, após o crime, os suspeitos fugiram sem levar nada.

Uma filha de Agilson conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que o pai trabalhou por muitos anos como motorista de ônibus e que atualmente trabalhava no setor que fiscalizava a entrada e saída dos veículos da empresa.

A Polícia Militar informou que foi acionada, inicialmente, para verificar uma ocorrência de homicídio e no local, testemunhas contaram que a vítima estava em uma moto quando foi abordada por dois suspeitos armados em uma motocicleta. No momento da abordagem, o motorista foi baleado.