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Violência

Mulher esfaqueia filho, toma arma de policial e resiste à prisão em Guaçuí

PM foi acionada depois que ela deu um golpe de faca no pescoço do filho por jovem reclamar do furto de seu celular para comprar drogas

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 16:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 dez 2023 às 16:54
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Delegacia de Alegre, para onde a suspeita foi levada Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher de 36 anos acabou presa depois de pegar a arma de policiais militares e tentar atirar contra eles durante a tentativa de prisão, no bairro São Miguel, em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A polícia foi chamada porque ela agrediu o filho, de 17 anos, com um golpe de faca no pescoço depois de o jovem reclamar que a mãe havia furtado seu celular para comprar drogas.
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local, a suspeita estava com uma faca e, ao pedir que soltasse o objeto, ela o arremessou no mato. Ao ser abordada, demonstrou agressividade e disse palavras de baixo calão aos PMs. Os militares contaram que deram voz de prisão por desacato, porém a mulher fugiu para não ser algemada.
Em seguida, em uma ribanceira, ela pegou uma madeira e disse que mataria os policiais. Ainda de acordo com a PM, a mulher iniciou, então, uma luta corporal contra dois militares, sendo necessário fazer o uso progressivo da força, e todos caíram no rio.
Nesse momento, ela conseguiu puxar a arma de um dos policiais, porém o armamento estava coldreado e travado. A suspeita chegou a apontou na direção dos agentes, tentando atirar. 
Após imobilizar a mulher, a PM recuperou a arma. Mesmo assim, ela voltou a tentar tomar o armamento, sendo necessário, segundo a polícia, fazer o uso de spray de pimenta. Foi solicitado apoio e, somente assim, foi possível retirar a suspeita do rio com uma corda.
Algemada, ao ser colocada no compartimento de segurança da viatura, ela continuou resistindo à detenção e, novamente, conseguiu pegar na arma de um dos policiais, mas outro militar retirou o armamento das mãos da suspeita, sem haver acionamento do gatilho com disparos.
O filho da mulher, de 17 anos, disse que sofreu um golpe de faca que ocasionou um pequeno corte superficial. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi levada para a Delegacia Regional de Alegre e autuada em flagrante por tentativa de homicídio, lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e resistência. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.
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