Mulher esfaqueia filho, toma arma de policial e resiste à prisão em Guaçuí

Uma mulher de 36 anos acabou presa depois de pegar a arma de policiais militares e tentar atirar contra eles durante a tentativa de prisão, no bairro São Miguel, em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A polícia foi chamada porque ela agrediu o filho, de 17 anos, com um golpe de faca no pescoço depois de o jovem reclamar que a mãe havia furtado seu celular para comprar drogas.
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local, a suspeita estava com uma faca e, ao pedir que soltasse o objeto, ela o arremessou no mato. Ao ser abordada, demonstrou agressividade e disse palavras de baixo calão aos PMs. Os militares contaram que deram voz de prisão por desacato, porém a mulher fugiu para não ser algemada.
Em seguida, em uma ribanceira, ela pegou uma madeira e disse que mataria os policiais. Ainda de acordo com a PM, a mulher iniciou, então, uma luta corporal contra dois militares, sendo necessário fazer o uso progressivo da força, e todos caíram no rio.
Nesse momento, ela conseguiu puxar a arma de um dos policiais, porém o armamento estava coldreado e travado. A suspeita chegou a apontou na direção dos agentes, tentando atirar.
Após imobilizar a mulher, a PM recuperou a arma. Mesmo assim, ela voltou a tentar tomar o armamento, sendo necessário, segundo a polícia, fazer o uso de spray de pimenta. Foi solicitado apoio e, somente assim, foi possível retirar a suspeita do rio com uma corda.
Algemada, ao ser colocada no compartimento de segurança da viatura, ela continuou resistindo à detenção e, novamente, conseguiu pegar na arma de um dos policiais, mas outro militar retirou o armamento das mãos da suspeita, sem haver acionamento do gatilho com disparos.
O filho da mulher, de 17 anos, disse que sofreu um golpe de faca que ocasionou um pequeno corte superficial. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi levada para a Delegacia Regional de Alegre e autuada em flagrante por tentativa de homicídio, lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e resistência. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.