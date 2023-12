Briga generalizada

Dia de fúria: pedreiro agride família e incendeia casa na Serra

Homem de 55 anos feriu a esposa, o filho e a própria mãe, no início da noite dessa quinta-feira (28), em Parque Residencial Tubarão

Um pedreiro de 55 anos agrediu a esposa, a mãe e o filho, e ainda ateou fogo na casa da família no início da noite dessa quinta-feira (28), em Parque Residencial Tubarão, na Serra. Duas das vítimas precisaram ser socorridas ao hospital. O nome do agressor não está sendo divulgado para preservar a identidade das vítimas, dado o parentesco.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de briga generalizada. No local, também encontraram a casa em chamas. Populares jogavam água para conter o fogo, pois o incêndio já se propagava para os imóveis vizinhos.

Moradores passaram a apontar, então, onde o possível suspeito estaria escondido. Nesse momento, uma idosa, de 76 anos, saiu do imóvel indicado, juntamente com o filho, de 55, sem camisa e com o rosto machucado. A mulher estava sangrando na região da cabeça. Os militares também visualizaram um indivíduo, de 20 anos, desmaiado no chão.

Casa ficou destruída após pedreiro de 55 anos atear fogo, na Serra. (Oliveira Alves)

Pessoas que estavam em volta do jovem disseram que tinham ligado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e que quem tinha ateado fogo na casa e agredido a vítima era o próprio pai, de 55 anos.

Versão do homem

Aos policiais, o suspeito alegou que discutia com a esposa, uma babá de 44 anos, no interior da residência, quando a briga começou a ficar mais acalorada. Para proteger a mãe, o filho do casal foi em direção ao pai, desferindo socos e chutes. Ainda conforme relatou, o homem teria pegado blocos de concreto e golpeado o filho até ele desmaiar.

A mulher de 76 anos tentou separar a briga, mas foi empurrada pelo filho. Ela caiu e bateu a parte de trás da cabeça no chão. Logo em seguida, o homem de 55 anos correu para o interior da residência, acendeu o fogão, colocou fogo em um pano e passou a incendiar no quarto. Segundo a Polícia Militar, em pouco tempo, as chamas se alastraram por toda a residência.

Chamas começaram em um dos cômodos e se alastraram, segundo polícia. (Oliveira Alves)

De acordo com a idosa, o filho toma remédio controlado e tudo teria começado após uma provocação da esposa dele. Além disso, contou que as brigas entre os dois eram constantes, e que a casa pertence ao pedreiro.

O que alegou a esposa

Questionada sobre o ocorrido, a babá informou que ele já havia ameaçado atear fogo na casa outras vezes. Disse ainda que sempre foi agredida, e que já tinha uma medida protetiva contra o marido. O pedreiro, no entanto, não saiu de casa, e disse que se a esposa chamasse a polícia, mataria os próprios filhos. O casal, conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, se relacionou por 29 anos.

Segundo ela, durante a discussão de quinta (28), o companheiro ameaçou agredi-la com um soco. Foi quando teve início uma briga entre pai e filho, pois este tentava proteger a mãe. No momento em que tentava separá-los, a mulher levou três socos na região da nuca e foi agredida por um pedaço de pedra.

Ele quebrou o cabo de vassoura nas costas do meu filho X. • Babá de 44 anos

"A gente discutiu e ele falou assim: 'vou colocar fogo na casa, para matar você e os dois meninos carbonizados'. Ele tacou fogo dentro do meu quarto e no videogame que eu tinha acabado de comprar para os meus filhos de presente. Meu quarto e minha sala, perda total de tudo", contou a babá.

Escoriações sofridas por jovem de 20 anos após brigar com o pai. (Oliveira Alves)

O filho de 20 anos e a idosa de 76 foram socorridos ao hospital. Na manhã desta sexta-feira (29), a família disse à TV Gazeta que o jovem já estava em casa, mas a mulher continuava internada.

Que ele pague pelo que fez. Não queria; eu procurei de tudo para não chamar a polícia, mas ele foi atrás disso, então que fique por lá X. • Babá de 44 anos

Autuado e preso

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 55 anos, conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha, e por causar incêndio. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já o Corpo de Bombeiros ressaltou que realizou o combate às chamas, mas não dispõe de outros detalhes da ocorrência.

